Una tercera persona estaría relacionada en muerte de oficiales en Cantón Norte; vio todo

Siguen apareciendo nuevos detalles sobre el fallecimiento de dos oficiales del Ejército Nacional ocurrida en el Cantón Norte en la ciudad de Bogotá. Información preliminar de Blu Radio, mencionar que este caso ocurrió por una situación sentimental.

El medio mencionado afirmó que la subteniente María Mora, solicitó permiso para asistir a un concierto en Bogotá y después terminó llegando a la Escuela de Infantería, donde el capitán Pablo Masmela realizaba un curso.

El reporte de las autoridades indica que el capitán citó a la subteniente en el parqueadero del casino de oficiales. Posteriormente, la mujer llegó acompañada con otra persona, situación que desencadenó un conflicto previó a la tragedia. El Ejército explicó que a las 8:33 p.m, la subteniente fue encontrada muerta dentro del vehículo gris.

Una vez se conoció esta noticia, el Ejército Nacional confirmó que los dos oficiales perdieron la vida en la noche del 26 de noviembre en las instalaciones del Cantón Norte, esto mediante un comunicado tras escuchar las detonaciones y verificar la zona de los hechos ocurridos.

Por lo cual, en redes sociales el comunicado menciona que: “un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado la muerte de dos de nuestros oficiales, al parecer en medio de un incidente de carácter personal”

#ComunicaciónOficial | Con profundo pesar informamos que, en hechos que aún son materia de investigación y de manera preliminar, hace pocos minutos se registró en las instalaciones del Cantón Norte, en #Bogotá, un suceso que enluta a nuestra institución y que dejó como resultado… pic.twitter.com/9s1aSq9aS5 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) November 27, 2025

Hubo un tercer implicado en la muerte de oficiales en el Cantón Norte

Sumado a esto, se conoció que un tercer militar y subteniente, estuvo presente en el vehículo gris antes del asesinato volviendose en testigo directo del hecho. Por lo cual, las autoridades pertinentes se encuentran investigando para poder esclarecer esta situación.

Una de las primeras versiones que hay señalan que Masmela y Mora llegaron a tener una relación sentimental; donde además afirman que el oficial ya había terminado su curso de ascenso y fue el responsable del crimen. Posteriormente, el capitán también perdió la vida dentro de las instalaciones militares.

Pese a esta información, el Ejército no entregó información oficial sobre los detalles de las circunstancias del fallecimiento. Lo único que se conoce horas después de este caso, es la imagen que captó a la pareja de oficiales horas antes del suceso, donde se observa a Maria Camila vestida preparándose para ir al concierto.

Registro que fue tomado por una cámara de seguridad del Cantón Norte, la cual grabó los últimos movimientos que tuvieron los dos, antes de perder la vida.

