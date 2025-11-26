Sale a la luz el último video de Mayerly Díaz antes de fallecer por un procedimiento estético

El martes 25 de noviembre se realizaron las exequias de Lizeth Mayerli Díaz Bustamante, conocida como Mayerli Díaz, en la parroquia Santa Ana. La información fue confirmada por el obituario de la funeraria Capilla de la Fe, luego de que se anunciara su fallecimiento el pasado 22 de este mismo mes.

Información oficial explica que la artista de 32 años falleció en la madrugada del sábado en el Hospital San Rafael de Facatativá, Cundinamarca, varios cercanos de la artista comentaron que esta sufrió varias complicaciones de salud, tras someterse a un procedimiento estético en Bogotá.

Pese a que no se conoce el nombre de la institución donde se hizo el tratamiento, se conoció que tras hacer el retoque estético la artista tuvo un deterioro en su salud. Posteriormente, el medio de comunicación Suba Alternativa, explicó que Mayerly Díaz sufrió un infarto al momento de recibir atención médica.

Adicionalmente, el mismo medio citado despidió a la artista con un sentido mensaje debido a la cercanía que tuvo con estos. “Una profunda tristeza embarga al municipio de Quipile y a la región de Cundinamarca tras el prematuro fallecimiento de la cantante de música popular regional Mayerly Díaz, reconocida como la voz de Quipile, quien murió a los 32 años la madrugada de este sábado 22 de noviembre”



¿Cuál fue el último video que se conoció de Mayerly Díaz?

La artista había logrado formar una comunidad fuerte en redes sociales, además de lograr un fuerte ascenso en su carrera dentro del género de la música popular. Por lo cual, sus publicaciones en redes sociales mostraban los diferentes proyectos que tenía.

Adicionalmente, se conoció que la artista usaba sus plataformas digitales para difundir material promocional; tanto es así, que ella había compartido en sus redes sociales y en su canal de YouTube el videoclip de Con tus chiros a otra parte, uno de los temas que marcaba su etapa más reciente.

Durante la grabación de la pieza audiovisual, publicada el 11 de noviembre Mayerly Díaz interpretó la estrofa con unas prendas ajustadas, las cuales decían: “No yo no soy de esas que se humilla por amor, no, a mí los cachos no me quedan bien, a mí me gustan las cosas a lo derecho porque juguete de ti no voy a hacer”

Los seguidores de la artista también recuerdan canciones como ‘La gata de mi hermana’, ‘No supiste perder’ y ‘Liberada’, algunos de los temas más representativos de su carrera. Su trayectoria musical comenzó a los 14 años, participando en diversos escenarios y eventos culturales de Bogotá.

