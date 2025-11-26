Bruce Willis: su familia decide donar su cerebro y la razón genera asombro

La familia de Bruce Willis sorprendió al confirmar una decisión que marcará un antes y un después en la manera en que se estudia la demencia frontotemporal, la condición que alejó al actor de las cámaras desde 2022.

La noticia se conoció gracias al libro reciente de su esposa, Emma Heming Willis, donde detalla cómo han enfrentado el avance de la enfermedad y por qué tomaron esta determinación que ya está generando conversación a nivel mundial.

Puedes leer: Esposa de Bruce Willis tomó drástica decisión por el avance de su enfermedad



Bruce Willis, reconocido por su trayectoria en películas de acción y su huella en Hollywood, fue diagnosticado primero con afasia, un trastorno neurológico que afectó su capacidad para comunicarse. Luego, en 2023, la familia confirmó que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal (DFT), una enfermedad que altera la conducta, el lenguaje y la personalidad, y para la cual aún no existe una cura.

Desde ese momento, su entorno más cercano ha estado completamente involucrado en su cuidado y en la divulgación de información para que el público comprenda el impacto real del diagnóstico.

Hija de Bruce Willis revela dolorosos detalles sobre su salud Foto: redes sociales

Publicidad

Donarán el cerebro de Bruce Willis

La decisión de donar su cerebro no se tomó a la ligera. Según contó Emma, la familia discutió a fondo el rápido deterioro del actor y la necesidad de aportar a la investigación de una enfermedad que sigue siendo poco entendida.

Publicidad

En su libro The Unexpected Journey, publicado el 9 de septiembre y que ya figura entre los más vendidos del New York Times, explica que esta donación busca abrir nuevas posibilidades de estudio para los especialistas que trabajan en la comprensión de la DFT.

Expertos han señalado que analizar el tejido cerebral post mortem es clave para identificar alteraciones específicas, como anormalidades proteicas o mutaciones genéticas que no pueden observarse en vida. Para la familia, convertir el difícil proceso que viven en una oportunidad para que la ciencia avance era la manera más apropiada de honrar la historia del actor y su impacto en la industria.

Puedes leer:Bruce Willis ya no reconoce su hija a causa de triste enfermedad; permanece internado

La transparencia ha sido el sello de la familia Willis desde que se conoció el diagnóstico. Sus hijas mayores, Rumer, Scout y Tallulah, así como su exesposa Demi Moore y la propia Emma Heming, han compartido los cambios y retos de convivir con la enfermedad. Lo han hecho con la intención de acompañar a quienes pasan por situaciones similares y de dar contexto sobre un trastorno que avanza de forma distinta en cada paciente.

Una de las publicaciones más recientes que llamó la atención fue la de Rumer Willis, quien relató un momento que dejó a muchos conmovidos. Contó que durante una visita, su padre no logró reconocerla. Aun así, aseguró que la conexión emocional sigue ahí, incluso en los días difíciles. Para ella, lo más valioso es que al abrazarlo, él todavía puede sentir el cariño que siempre ha existido entre ambos.