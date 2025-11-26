Falleció Mayerly Díaz: cantante de música popular tras un procedimiento estético en Bogotá

Mayerly Díaz, cantante de música popular, falleció en Bogotá luego de someterse a un procedimiento estético que, según las primeras versiones, habría desencadenado complicaciones graves en su salud.

La noticia causó profunda tristeza entre sus seguidores y abrió nuevamente conversación sobre la seguridad de estos tratamientos, que en los últimos años se han vuelto cada vez más comunes.

¿Qué pasó con la cantante de música popular Mayerly Díaz?

De acuerdo con las autoridades y personas cercanas a la artista, Mayerly acudió a un centro estético de la capital para realizarse un procedimiento cuyo tipo aún no es confirmado oficialmente.



Sin embargo, tras salir del lugar, comenzó a sentirse mal y su estado se deterioró rápidamente. Fue trasladada a un centro médico, donde los especialistas intentaron estabilizarla,después de sufriera un infarto fulminante. pero lamentablemente no lograron salvarla.



Aunque todavía no hay un reporte forense definitivo, fuentes consultadas señalan que una posible reacción adversa o una complicación inesperada durante el procedimiento podría haber sido determinante.

Las autoridades ya adelantan una investigación para establecer si el establecimiento cumplía con la normatividad exigida, si el personal estaba plenamente certificado y si hubo algún tipo de negligencia.

¿Quien era Mayerly Díaz?

Mayerly Díaz se había consolidado como una voz en ascenso dentro de la música popular. Con presentaciones constantes, una comunidad leal de seguidores y varias canciones que comenzaban a sonar con fuerza, la artista representaba una nueva generación del género.

La cantante de música popular estuvo promocionando un lanzamiento titulado ‘Con tus chiros a otra parte’, dándolo a conocer en plataformas como Instagram. De igual manera, sus seguidores la recordaban por letras como ‘La gata de mi hermana’, ‘No supiste perder’ y ‘Liberada’.

Su carisma, presencia escénica y cercanía con el público hicieron que la noticia de su fallecimiento generara un enorme impacto en redes sociales, donde miles de usuarios expresaron mensajes de dolor y exigieron que se esclarezcan las causas del deceso.

Familiares y amigos pidieron respeto mientras avanzan las investigaciones y recordaron a la cantante como una mujer dedicada a su carrera, disciplinada y llena de planes.

Mayerly llevaba seis años dedicada a la música popular, enfocada en interpretar bajo los ritmos de este tipo de música; asegurando a sus seguidores que todo el esfuerzo lo hacía desde sus 11 años para alcanzar este sueño.

