Mujer murió por un mal procedimiento estético tras una lipolaser

Ana Rosas Mavares era una mujer venezolana de 31 años que quiso someterse a un procedimiento estético para resaltar su belleza, pero sus planes se terminaron al ser operada por un equipo médico, según denunció la familia, inexperto y negligente.

El centro clínico de Marina Plaza en la ciudad de Cumaná, Venezuela, fue el lugar donde Ana depositó su confianza, sin embargo, el día de su cirugía aproximadamente a las 10:00 pm, su salud se puso en riesgo.

Al parecer no tenía signos estables y aun así no fue atendida de inmediato, por lo que siguió empeorando cada vez más; llegan las 2:45 am, donde los médicos no habían podido encontrar una ambulancia que tuviera todo el equipo necesario básico como oxígeno para trasladarla a un centro médico.

“Ando rodando Cumaná y no conseguimos ambulancia, no tiene oxígeno y así no se puede sacar de aquí porque está desaturando”, expresó el médico responsable de la tormentosa cirugía.

Fue hasta las 4:00 am, aproximadamente 6 horas después de que su estado de salud fuera inestable, que consiguieron una ambulancia dotada, y Ana pudo trasladarse para obtener por fin una atención médica, pero lamentablemente en aquel proceso su cuerpo no resistió más y murió.

Luego del suceso y según la madre de Anna, el cirujano Alexander Larrochelle fue detenido por las autoridades por 45 días tras ser el responsable primario del fallecimiento de la mujer, esto con el fin de hacer todas las averiguaciones necesarias correspondientes al caso.

Además, comentó que el centro clínico de Marina Plaza es una "carnicería", dado que no cuentan con los implementos necesarios o los profesionales adecuados.

Ana Rosas Mavares muerta por negligencia médica /Foto: Facebook @Anamavares

