Hombre obsesionado con parecerse a Ricky Martin se ha realizado más de 40 procedimientos estéticos

La ausencia de amor propio, y la inconformidad con los rasgos físicos que por naturaleza se nos han atribuido, han llevado a muchas persona a cometer locuras, con el fin de llegar a parecerse a personas que desde su perspectiva encajan correctamente en lo que la sociedad ha establecido qué es ser bello o bella.

Para muchos, las cirugías estéticas comprenden la solución a sus problemas, sin importar las consecuencias. Tal es el caso de un hombre argentino llamado Fran Mariano, quien está obsesionado con parecerse al talentoso y carismático cantante puertorriqueño Ricky Martin , quien es considerado uno de los hombres más atractivos de la tierra.

Para cumplir su capricho Fran se ha sometido a más de 40 cirugías estéticas, que en vez de generarle satisfacción, se le han convertido en un dolor de cabeza pues le han dejado serias secuelas.

"No siento la mitad de mi cara, no siento mi nariz, no siento mentón. Cuando tomo Champagne tengo que hacerlo con ayuda de una servilleta porque se me vuelca" manifestó el hombre con los ojos agüados en una entrevista exclusiva para el programa de chismes 'La Red'.

De acuerdo a las declaraciones del hombre su obsesión por parecerse a Ricky, comenzó cuando a sus manos llegó una revista que exponía a los 100 hombres más guapos del planeta. Desde entonces empezó a buscar la manera de modificar sus rasgos físicos para alcanzar el nivel de belleza del artista.

El precio que ha tenido que pagar es alto, pues no todos los procedimientos que se ha realizado han resultado bien. De hecho confesó que en sus cejas le llegaron a inyectar aceite para motos, y este se le empezó a regar por los ojos.

Cabe resaltar que este es sólo uno de los eventos desafortunados a los que ha tenido que hacerle frente, por lo que ahora, quiere hacer un llamado a todas las personas para que a la hora de realizarse procedimientos estéticos lo piensen bien, pues en este punto de su vida, donde los excesos han hecho de las suyas le ha tocado elegir entre vivir o perder su belleza, y se ha dado cuenta que nada de lo que hizo valió la pena.