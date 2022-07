Joven de 22 años falleció luego de someterse a procedimiento estético en clínica de Cali

Michelle Suárez, una joven de tan solo 22 años, murió tras someterse a una cirugía estética en una clínica ubicada en Cali recomendada por una de sus amigas; el hecho deja huérfana a su hija de 3 años.

Este caso se suma al de una mujer de 33 años que falleció a inicios de julio tras realizarse una cirugía plástica en una clínica Bucaramanga.

El nuevo caso conmocionó a los habitantes de Cali, ciudad en la que Michelle Suárez perdió la vida luego de que se complicara su recuperación al salir del quirófano.

La joven se acercó al Centro Quirúrgico Limonar de Cali para someterse a una cirugía de lipoescultura y levantamiento de glúteos; sin embargo, horas después de salir del quirófano y tras el alta, empezó a tener complicaciones en su casa, presentando síntomas alarmantes.

Los padres de la joven al verla con tanto dolor y que presentaba molestias en su organismo la trasladaron inmediatamente a la clínica del sur de Cali por urgencias, según la madre, la clínica ignoró los llamados antes de sacarla de su casa.

“Ella empezó a empeorar como a las 12:00 de la noche y yo comencé a llamar al anestesiólogo, pero me ignoró. Solo hasta las 3:00 de la mañana me contestó. Le dio mucho dolor, se le inflamó un glúteo y se desmayó como siete veces, en la última se me estaba quedando”, dijo Adriana María Arcila madre de la joven a Blu Radio.

En medio de la angustia y esperando respuestas reconfortantes de la condición de su hija, la madre relató que en la clínica hicieron todo lo posible por salvarle la vida, pero fue imposible.

“Le dieron tres infartos”, expreso la madre de la joven.

Hasta el momento se desconocen los detalles sobre qué provocó la muerte de la joven, pero su familia considera que fue a causa de la cirugía que le había realizado ya que Michelle Suárez manifestaba dolor en la zona que había sido intervenida.

Luego de tan trágico final para la joven, la madre señala que hubo negligencia por parte de la entidad médica, a lo que el médico que llevo a cabo la cirugía se pronunció.

“La paciente es intervenida con todos los requerimientos legales y protocolos que se necesitan en un procedimiento ambulatorio que se hace de la manera más segura”, afirmó Hernán Olmedo Volverás, especialista.

La familia de Michelle exige justicia: “Este doctor no puede volver a cometer estos mismos errores con otra paciente. No es justo que hagan esto, es una negligencia médica, no debió dejarla salir”.