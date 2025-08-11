Andrea Valdiri lanzó fuerte pullazo a su exsuegro: "A este sí lo amo"

Andrea Valdiri, una de las figuras más mediáticas y polémicas del entretenimiento colombiano, ha construido su fama a punta de autenticidad, carisma y, sobre todo, de no guardarse nada cuando se trata de expresar lo que piensa.

Desde que saltó a la popularidad, su vida personal estuvo expuesta al escrutinio público: sus relaciones sentimentales, sus proyectos, su faceta como madre y, por supuesto, las controversias que suelen encender el debate en redes sociales.

Su estilo frontal y sin filtros han generado tanto admiradores incondicionales como críticos acérrimos, convirtiéndola en protagonista frecuente de titulares y tendencias digitales. Y es que, para Valdiri, las redes sociales no son solo un espacio para mostrar su día a día, sino también un escenario donde, a veces, un simple comentario puede desatar una tormenta mediática.

En esta ocasión, la barranquillera volvió a estar en el ojo del huracán por un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta o “pullazo” hacia su exsuegro, en medio de una publicación pública que hizo para felicitar al padre de su actual pareja. Lo que parecía un gesto afectuoso terminó abriendo un nuevo capítulo en su historial de momentos virales.

Vale la pena recordar que la relación entre Andrea y Saruma llegó a su fin a finales de 2023, tras lo cual la creadora de contenido inició una relación sentimental con el empresario paisa Juan Daniel Sepúlveda. Desde entonces, ambos han mostrado en redes una relación estable y llena de muestras públicas de cariño.

En el marco del cumpleaños de su actual suegro, Valdiri decidió publicar un mensaje en redes sociales para felicitarlo. Sin embargo, la frase no pasó desapercibida:

“A este suegro sí lo amo. Feliz cumple y esos hijos van a salir lindos”. El comentario encendió las redes, y rápidamente cientos de internautas opinaron al respecto. Entre ellos, uno escribió: “El problema es que los papás de Saru nunca te quisieron a ti”. Aunque Andrea decidió no responder a la provocación, su actual pareja sí intervino para defenderla, dejando claro su apoyo: “Al menos aquí sí la queremos y bastante”.

Hasta el momento, ni el padre de Saruma ni el influenciador han reaccionado públicamente a la supuesta indirecta, manteniendo la discreción que han tenido desde la separación. Este episodio se suma a la lista de momentos en los que Valdiri ha mostrado que no teme expresar lo que piensa, incluso si eso despierta rumores o incomoda a terceros.

