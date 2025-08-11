Pareja de Epa Colombia habla de difícil situación con su hijita mientras ella está presa

El 2025 marcó un punto de inflexión en la vida de Daneidy Barrera Rojas, conocida popularmente como Epa Colombia, al ingresar a la cárcel El Buen Pastor en Bogotá para cumplir una sentencia de cinco años y dos meses.

Su condena, impuesta por los daños ocasionados al sistema de TransMilenio durante el paro nacional de 2019, ha repercutido no solo en su propia existencia, sino que ha desgarrado profundamente el tejido de su círculo más íntimo, incluyendo a sus familiares, amigos y trabajadores.

En medio de esta adversidad, Karol Samantha, su prometida y madre de su hija, ha alzado su voz para expresar el indecible dolor que esta separación ha infligido a su familia.

Recientemente, a través de sus redes sociales, Karol Samantha compartió imágenes conmovedoras junto a su pequeña, Daphne Samara, una niña concebida mediante inseminación artificial.

En su publicación, se reflejaba la inmensa tristeza y la dificultad de criar a su hija sin la presencia constante de Epa Colombia. Su mensaje fue contundente:

“El daño que han causado en nuestra familia con todo esto no está escrito... pero seguiremos siendo las más fuertes y valientes”. Estas palabras, que conmovieron a miles de seguidores, resaltando el desafío que enfrenta diariamente, manteniendo la fortaleza por el bienestar de Daphne.

Pareja de Epa Colombia muestra calvario familiar que están atravesando con su hijita Foto: Instagram de Epa Colombia

¿Por qué está en la cárcel Epa Colombia?

La influyente figura de redes sociales, reconocida por sus publicaciones controversiales y emprendimientos, enfrenta una sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno, derivados de un video de vandalismo en una estación de TransMilenio en 2019.

A pesar de los esfuerzos legales de su equipo, incluyendo una tutela que alegaba la violación de sus derechos fundamentales, el alto tribunal desestimó el recurso, manteniendo firme la condena. Incluso se ha especulado sobre la posibilidad de que Epa Colombia termine trabajando en TransMilenio.

Aun en la distancia impuesta por los barrotes, el amor entre Epa Colombia y Karol Samantha ha encontrado maneras de manifestarse.

La situación de Epa Colombia también ha generado interés en otros círculos. El humorista Alerta, por ejemplo, logró visitarla en la cárcel el 24 de julio, compartiendo una fotografía que la mostraba "fuerte y valiente".

Esta visita generó comentarios, especialmente en relación con Yina Calderón, quien también ha expresado su deseo de ver a su amiga.

Alerta explicó que su visita se agilizó debido a su trabajo como abogado y otras diligencias. Por ahora, la influencer continúa cumpliendo su pena, con la esperanza de obtener posibles beneficios judiciales que le permitan reunirse pronto con su hija y prometida.

