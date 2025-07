Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes como Epa Colombia, no está pasando por su mejor momento. Desde enero de 2025, se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor en Bogotá, cumpliendo una condena de 5 años y 2 meses. Todo se remonta a las protestas de 2019, cuando grabó y publicó videos destruyendo una estación de TransMilenio, hecho que encendió la polémica y terminó con su caso en manos de la justicia.

La influencer fue condenada por los delitos de daño en bien ajeno, perturbación al servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. Aunque al principio la sentencia era de 3 años y medio, la Fiscalía no quedó conforme y logró que se aumentara la pena. Finalmente, fue la Corte Suprema de Justicia la que ratificó la decisión en enero, y desde entonces, Epa está bajo custodia.

Pero la situación ha ido más allá del proceso judicial. Desde su traslado a prisión, su defensa ha hablado de un deterioro notorio en su salud y ha denunciado supuestos malos tratos. Estas afirmaciones han puesto a muchos a hablar, incluso al presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado la severidad de la condena comparándola con la de otras figuras públicas envueltas en procesos más graves. Según el mandatario, hay que revisar el enfoque punitivo y el tratamiento que reciben ciertos casos mediáticos.

Alerta estuvo con Epa Colombia en prisión: revelan detalles de la visita

El jueves 24 de julio, el humorista Alerta sorprendió a todos al publicar una foto desde su cuenta de Instagram. En la imagen aparecía junto a Epa Colombia dentro del centro penitenciario, acompañada del mensaje: “Muy fuerte y valiente HOY DE VISITA @epa_colombia”.

De inmediato, la publicación generó una lluvia de comentarios. Algunos usuarios lo felicitaron por el gesto de apoyo, mientras que otros se preguntaban cómo había logrado verla si supuestamente no está autorizada para recibir visitas. Incluso Yina Calderón, quien ha dicho en varias ocasiones que quiere verla, aseguró que no ha podido porque Epa no tiene permitidas las visitas externas, lo que aumentó la confusión.

Hasta ahora no se ha confirmado si Alerta fue a verla por una causa específica o si su presencia allí tenía algo que ver con una actividad institucional o cultural. Tampoco se sabe si hay algún proyecto en marcha que justifique la visita. Lo que sí es claro es que la imagen reavivó la conversación sobre el caso y dejó en evidencia que Epa sigue generando interés dentro y fuera de los muros de El Buen Pastor.