Bruce Willis ya no reconoce su hija a causa de triste enfermedad; permanece internado

La salud del actor Bruce Willis, conocido por películas icónicas como Duro de Matar, sigue siendo un tema de profunda tristeza para Hollywood y sus millones de seguidores.

El actor, de 70 años, fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad degenerativa que afecta significativamente la comunicación y la cognición. Recientemente, su hija mayor, Rumer Willis, compartió un emotivo y doloroso detalle sobre el avance de la enfermedad de su padre.

Lee también: Pareja de Andrea Valdiri aviva rumores de separación con inesperado mensaje



Rumer Willis, hija del matrimonio del actor con Demi Moore, utilizó sus redes sociales para compartir una actualización tras visitar a Bruce Willis en el centro de cuidado especializado donde reside desde mediados de agosto, cuando la familia tomó la difícil decisión de internarlo debido a la complejidad de su condición.



¿Cuál es la enfermedad por la que fue diagnosticado Bruce Willis?

El detalle más impactante que Rumer reveló a sus seguidores fue la pérdida de memoria de su padre respecto a ella, puesto que la enfermedad ha progresado hasta el punto de que Bruce Willis ya no recuerda a su hija mayor.

A pesar de lo complejo que es encontrarse con su padre y no ser reconocida, Rumer enfatizó que lo esencial es el afecto que le transmite. "Estoy muy agradecida de que cuando voy allí y le doy un abrazo, me reconozca o no, él pueda sentir el amor que le he dado", expresó.

Te puede gustar: " type="text/html" data-cms-ai="0">Así fue la primera experiencia paranormal de Rafa Taibo: "Mirada de la abuela"

Publicidad

Para Rumer y el resto de la familia, el acto de transmitir cariño se volvió más importante que el reconocimiento cognitivo, según sus palabras en historias de instagram.

Rumer Willis confesó que, en medio de la niebla de la demencia, logra percibir pequeños y fugaces momentos donde la conexión emocional con su padre se restablece.

Publicidad

Aseguró: "todavía veo una chispa en él" que le recuerda el amor incondicional que ambos compartieron y siguen compartiendo, aunque en condiciones diferentes, en sus fragmentos de lucidez y afecto.

La hija del actor resaltó que uno de sus mayores consuelos es poder visitar a su padre acompañada de su propia hija, Luetta, la nieta de Bruce Willis. "Me siento agradecida de poder ir allí con Luetta y pasar tiempo con él, de poder sentir el amor que me tiene, y de poder amarlo y estar con él", comentó.



¿Qué dijo Emma Heming, esposa de Bruce Willis sobre su enfermedad?

La actriz fue completamente sincera al abordar la pregunta recurrente sobre cómo se encuentra su padre y señaló que "la verdad es que a nadie con demencia frontotemporal le va bien".

Según declaraciones de Emma Heming, esposa de Bruce Willis, en algunas entrevistas de medios y por redes sociales, el diagnóstico de FTD (Demencia Frontotemporal) que su esposo recibió a finales de 2022 vino precedido de un diagnóstico inicial de afasia.

La variante específica que padece el actor, conocida como FTD PPA (Afasia Progresiva Primaria), afecta de manera crucial el lenguaje, la comprensión y la capacidad de lectura, admitió también que la familia en general se sigue esforzando para adaptarse a la pérdida progresiva de el hombre que alguna vez fue.

Mira también: Rafa Taibo confiesa que una entidad lo atormentó: “No podía dormir”