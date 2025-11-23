Publicidad

Samantha Correa habría soltado fuerte indirecta por la tiradera entre Blessd y Pirlo

Samantha Correa habría soltado fuerte indirecta por la tiradera entre Blessd y Pirlo

La tiradera de Pirlo contra Blessd sigue levantando polvo en redes, y ahora Samantha Correa habría enviado una indirecta que dejó a muchos con preguntas.

samantha corre indirecta a blessd.jpg
Samantha Corre habría enviado indirecta a Blessd
Fotos tomadas de redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 23 de nov, 2025

Blessd sigue siendo tendencia en redes luego de su presentación en el estadio Vive Claro, un show que reunió a miles de personas y que marcó un nuevo logro en su carrera. Sin embargo, el ambiente digital alrededor del artista continúa cargado por la polémica generada en los últimos días, especialmente tras la tiradera de Pirlo, quien dedicó más de tres minutos a mencionar supuestos conflictos que habría tenido con el paisa meses atrás.

En esa pieza musical, Pirlo expone una serie de situaciones que, según él, marcaron el distanciamiento entre ambos. Una de las afirmaciones que más ha generado conversación es la referencia a una presunta relación del cantante con una mujer identificada como Samantha, señalamiento que rápidamente se extendió por redes sociales.

Samantha habría lanzado nuevas indirectas tras la polémica

Mientras la tiradera sigue circulando, los usuarios rescataron en TikTok un video de Samantha que, al parecer, contendría una indirecta hacia el artista. En el clip, ella afirma: “Lo hice dejar a la mujer por mí y luego dejé de hablar porque eso no se hace”, frase que varios interpretan como una referencia a Blessd, aunque no existe confirmación.

Hasta el momento, Blessd no se ha pronunciado directamente sobre esas insinuaciones. No obstante, en declaraciones recientes sí especificó que no ha tenido relaciones con personas de la comunidad LGBTIQ+ y reiteró su respeto hacia todos los que disfrutan de su música.

En redes sociales, algunos usuarios sostienen que entre Blessd y Samantha presuntamente sí habría ocurrido algo en el pasado. De igual forma, se recuerda que, según comentarios de la época, Samantha habría mostrado su apoyo a Karina García en medio de tensiones públicas con el artista.

Por ahora, no hay versiones oficiales que confirmen una relación sentimental o cualquier tipo de vínculo entre ambos. La controversia sigue activa, y cada vez más internautas mencionan a Pirlo para que revele más detalles sobre los supuestos romances a los que hizo referencia en su tiradera. Mientras tanto, Blessd continúa recibiendo comentarios divididos en medio del impacto que dejó su show, pero también del ruido generado por esta nueva ola de especulaciones.

Video que te puede interesar: Tiradera de Pirlo a Blessd enciende polémica; menciona encuentro con una trans

