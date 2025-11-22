Ella es Samantha Correa, chica trans, vinculada con escándalo de Blessd y Pirlo

La industria musical fue testigo de una escalada en la rivalidad entre los artistas urbanos Blessd (Stiven Mesa Londoño) y Pirlo.

Lo que comenzó como un conflicto por presuntas regalías no pagadas, canciones eliminadas y rupturas con el círculo cercano, se transformó en una contienda cargada de señalamientos íntimos.

El punto de inflexión llegó con el lanzamiento del tema "El Ficticio (Rip Blessd)" de Pirlo, una pieza musical que no solo abordó el ámbito profesional de 'El Bendito', sino que también se adentró en aspectos extremadamente privados.



Dentro de la letra de la "tiradera", Pirlo lanzó una grave acusación que vinculaba a Blessd con presuntas relaciones con hombres y mujeres trans. Uno de los versos más incendiarios sugería que el paisa "come’ travestis en motele’".

Sin embargo, el clímax de esta arremetida llegó al mencionar directamente a la creadora de contenido: Samantha Correa.

El artista antioqueño Pirlo interpeló a Blessd con la frase: “A este los manes le encantan, ¿o te acuerdo de Samantha? La que te peló el banano y te lo puso en la garganta”.

Esta referencia explícita provocó un interés masivo en las redes sociales, llevando a miles de usuarios a investigar la identidad de la mujer trans mencionada.

¿Quién es Samantha Correa, relacionada con Blessd?

Samantha Correa, identificada como una mujer trans y una influyente creadora de contenido con una audiencia digital que supera los 13 millones de seguidores, se encontró repentinamente en el ojo del huracán.

Tras la viralización de la canción de Pirlo y la subsiguiente ola de escrutinio, Correa fue objeto de intensas burlas y comentarios en sus plataformas.

Analizando la letra de la canción y teniendo en cuenta previas entrevistas que había realizado meses atrás, el público digital comenzó a alimentar las especulaciones sobre un supuesto vínculo íntimo con Blessd.

Frente al revuelo, la creadora de contenido tomó la decisión de romper el silencio y defender su propia narrativa. Samantha Correa optó por pronunciarse públicamente, distanciándose de la controversia que la involucraba.

De manera sutil pero firme, la influencer colombiana publicó una descripción en uno de sus contenidos recientes que marcaba su posición:

“Yo solo soy la protagonista de mi vida, no de sus cuentos (…) Drama por allá… glow por acá”.

Este mensaje se convirtió en un deslinde claro de la batalla mediática entre los reguetoneros.

Continuando con su pronunciamiento, Correa también reaccionó directamente a las posturas de los usuarios, expresando su malestar por verse envuelta en el conflicto.

“Ay no, amor, a mí me gusta ver el mundo arder, pero no arder en él. Oigan a esto. Soltáme, soltáme, eh”, comentó en otra comunicación con su público.

El punto más crucial de su declaración fue la negación absoluta de la acusación. Luego de varias horas en el centro de los comentarios y las burlas dirigidas al cantante, Samantha Correa negó rotundamente haberse relacionado íntimamente con Blessd.

Además, la influencer explicó abiertamente su incomodidad con las consecuencias negativas y el poder destructivo que este tipo de polémicas generadas en las redes sociales pueden acarrear.

¿Qué le respodió Blessd a Pirlo?

Paralelamente a la respuesta de Samantha Correa, Blessd también utilizó sus redes para responder a las aseveraciones de Pirlo.

El reguetonero antioqueño se mostró contundente al aclarar sus preferencias personales, negando categóricamente las insinuaciones de su ex amigo cercano.

“Yo sé el tipo de persona que soy y los gustos los tengo muy claros”, afirmó Blessd.

Respuesta de Blessd a Pirlo Foto: Redes de Blessd

El intérprete de Mírame y Tendencia Global señaló que todo el que lo conoce sabe la verdad sobre su orientación. Además, mientras refutaba la acusación de Pirlo, Blessd hizo hincapié en que no tiene nada en contra de la comunidad LGTBI.

Incluso bromeó, asegurando que si fuera gay o le gustaran los hombres, se le vería "de la mano con un man más lindo que yo jajaja" y nunca ocultaría nada.

De esta manera, la polémica que se desató por regalías y temas borrados se transformó en un debate público sobre la vida íntima de los artistas, forzando a una creadora de contenido con más de 13 millones de seguidores, Samantha Correa, a desmentir su participación en el drama para poder centrarse en su propio "glow".

