Revelan nueva denuncia contra Blessd por supuestas amenazas: “Agradezca que no estoy”

En una entrevista para el programa ‘La Red’ de Caracol Televisión, Andrés Sánchez, imitador de Ozuna en ‘Yo me llamo’ 2021, reveló que fue víctima de amenazas, agresiones físicas y presiones ilegales por parte de personas vinculadas al entorno del cantante de música urbana Blessd.

Inicialmente, Sánchez ofreció su apoyo como mánager a un joven imitador de Blessd, aprovechando su experiencia en el reality. El proyecto comenzó a ganar visibilidad y consiguió varias presentaciones, incluso con interacciones positivas entre ambos artistas en redes sociales.

Sin embargo, todo cambió cuando el imitador fue citado a una reunión en el estudio de Blessd, en Medellín. Sánchez decidió acompañarlo, sin imaginar que ese encuentro se convertiría en el punto de quiebre de esta historia. “Nos metieron en una oficina, nos insultaron. Me quitaron el celular, me golpearon. Jara me golpeó en la cabeza y el cuello. El doctor Velázquez sacó una pistola y me apuntó”, relató.

Aunque Blessd no se encontraba en el lugar, Sánchez aseguró que fue contactado por teléfono en altavoz. Según su versión, el artista le dijo: “Yo sé quién es usted, sé con quién graba, sé dónde vive, sé lo que hace. Tiene que firmar y hacer todo lo que digan Velázquez y Jara, porque yo soy de la calle. Agradezca que no estoy en el estudio, porque si estuviera le destrozaría la cara.”

¿Qué más reveló Andrés Sánchez sobre su denuncia a Blessd?

El imitador añadió que fue amenazado de muerte si se negaba a firmar un contrato que le prohibía seguir vendiendo presentaciones del doble de Blessd o hablar públicamente sobre lo ocurrido. A pesar de ello, logró escapar del lugar y presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 2 de junio de 2022.

“Hay otro precedente. El llamado de las autoridades es que se fijen en los casos, que se repiten. No se fijen en quién es ni en la plata, hay que hacer justicia”, expresó Sánchez para La Red.

Sánchez explicó que decidió hacer pública su historia después de que se conociera una denuncia interpuesta por el mánager de Pirlo. Aseguró además que teme por su seguridad, especialmente tras el fallecimiento del abogado del imitador de Blessd, quien, según dijo, abandonó el país.

“No han hecho nada. Y eso duele. Duele ver que la ley está, como dicen, para el rico”, expresó. El imitador de Ozuna también reveló que en mayo de 2023 se produjo un intento de acercamiento para llegar a un acuerdo, pero la propuesta fue rechazada. Además que Blessd nunca asistió a estas negociaciones.

