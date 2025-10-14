Escoltas de Álvaro Uribe, mencionados en caso del papá de Greeicy Rendón; así participaron

La detención de Luis Alberto Rendón, padre de la popular cantante Greeicy Rendón, bajo los cargos de tortura y secuestro simple, ha conmocionado al país.

Si bien SEMANA reveló presuntos detalles de las agresiones sufridas por dos empleados de la finca familiar, la documentación del expediente judicial revela una pieza de información hasta ahora exclusiva: el rescate de las víctimas fue posible gracias a la ayuda del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Puedes leer: Revelan declaración de hombre que habría sido secuestrado por papá de Greeicy Rendón



El caso se remonta al 8 de mayo de 2023. La Fiscalía General de la Nación señala a Luis Alberto Rendón como el presunto determinador de las agresiones sufridas por dos trabajadores de su finca en el sector de Llano Grande, Rionegro, Antioquia, propiedad que pertenece a la artista.

El móvil del ataque fue el hurto de una caja fuerte que contenía una considerable suma de dinero y joyas, valorada en al menos 600 millones de pesos según algunas fuentes, o incluso más de mil millones de pesos, según otros reportes de la investigación.



Los documentos conocidos por SEMANA detallan que, a las 7:00 p. m. de ese día, patrulleros de la estación de Policía de Llanogrande llegaron a la propiedad.

Allí se encontraron con una situación de alto riesgo: los presuntos delincuentes superaban en número a los uniformados y, además, portaban armas de largo alcance.

Ante la necesidad de refuerzos institucionales urgentes, los patrulleros se vieron obligados a solicitar apoyo. Fue entonces cuando ingresó a la escena el personal del esquema de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, cuya finca resultó ser vecina de la de Greeicy Rendón y su esposo, Mike Bahía.

Publicidad

La coordinación fue inmediata: el personal de seguridad de Uribe, junto con el Goes, y portando armamento largo, procedieron a "asaltar la malla galvanizada para ingresar a la residencia". Una vez dentro de la finca, lograron reducir al personal que se encontraba en el interior.

Durante el procedimiento de captura de los agresores, se supo que estos intentaron justificarse señalando que formaban parte del esquema de seguridad de los artistas. No obstante, las víctimas confirmaron que se trataba de un secuestro.

Publicidad

Los uniformados encontraron a las víctimas golpeadas y reducidas en diferentes habitaciones. El testimonio recogido en las audiencias concentradas revela la intensidad de la tortura:

Puedes leer: Juez impone medida judicial al papá de Greeicy Rendón tras ser capturado por secuestro

Uno de los trabajadores relató que los agresores "Cogió un martillo y me golpeó en el brazo y en el pecho". La víctima perdió el conocimiento por la cantidad de sangre perdida, mientras era amenazado con un arma.

Un examen médico forense confirmó la brutalidad del ataque, revelando que una de las víctimas presentaba ocho heridas contundentes, algunas localizadas en el tórax, sumadas a múltiples hematomas.

El entonces comandante de la Policía de Antioquia confirmó que los trabajadores no eran sospechosos del hurto, sino que fueron víctimas de una "golpiza" planeada para intentar recuperar el dinero robado.

Luis Alberto Rendón fue interceptado por la Policía Nacional en un retén en Cali el 11 de octubre de 2025, al verificarse una orden de captura vigente de un juzgado de Rionegro.

Publicidad

Aunque la Fiscalía lo señala como el coordinador de las torturas, Rendón no aceptó los cargos de tortura y secuestro simple durante la audiencia de imputación. Un juez de control de garantías ordenó para él la medida de detención domiciliaria, considerando su edad y estado de salud.

Por estos hechos, otras cinco personas ya habían sido judicializadas, y cuatro presuntos responsables fueron capturados en el lugar durante el rescate. Sin embargo, hasta el momento, no hay detenidos por el robo inicial de la caja fuerte.

Publicidad

Tanto Luis Alberto Rendón como Greeicy Rendón han mantenido silencio sobre la judicialización. El caso continúa bajo reserva judicial, mientras las autoridades avanzan en la identificación de todos los implicados en el violento ataque.

Mira también: Revelan declaración de hombre que habría sido secuestrado por papá de Greeicy Rendón