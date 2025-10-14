Juez impone medida judicial al papá de Greeicy Rendón tras ser capturado por secuestro

En un reciente anuncio judicial confirmado el lunes 13 de octubre de 2025, se determinó que Luis Alberto Rendón no deberá cumplir la medida de aseguramiento privativa de la libertad en prisión, sino en su lugar de residencia, bajo la supervisión de las autoridades.

Esta determinación se dio en medio del proceso penal que enfrenta por los delitos de secuestro y tortura agravada.

Puedes leer: Capturan al papá de Greeicy Rendón por presunto secuestro y tortura en finca de su hija



La decisión fue tomada por el juez de control de garantías, quien legalizó la captura y analizó las condiciones físicas y la edad del imputado antes de resolver que la medida se cumpliera de manera domiciliaria.

Rendón, de 62 años, fue detenido en Cali y no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación, a pesar del material probatorio presentado.



El caso que vincula al padre de la artista caleña se remonta a mayo de 2023, tras un millonario robo ocurrido en una finca de propiedad de Greeicy Rendón, ubicada en el sector de Llanogrande, en el oriente antioqueño.

El hurto fue de proporciones significativas, con reportes que indican que se perdieron joyas, dinero y objetos de valor por un monto estimado en $1.700 millones de pesos.

Otras fuentes señalan que el objetivo del secuestro era recuperar una caja fuerte que contenía al menos 600 millones de pesos.

Publicidad

Según la investigación de la Fiscalía, Luis Alberto Rendón es señalado como el presunto determinador o instigador de los graves hechos que siguieron al robo.

El expediente judicial detalla que, después del hurto, Rendón habría convocado a los encargados del cuidado del inmueble a una supuesta reunión.

Publicidad

Una vez allí, las víctimas fueron interceptadas por varios hombres que las retuvieron en contra de su voluntad y las sometieron a actos violentos, con el fin de obtener información sobre el paradero del dinero.

Las declaraciones de las víctimas resultaron cruciales para la apertura del proceso judicial. Los cuidadores denunciaron haber sido agredidos físicamente e intimidados.

Entre los actos reportados, una de las víctimas narró a los investigadores que fue golpeado con un martillo en un brazo y en el pecho, y que le lo amenazaron una pistola en la boca como amenaza.

La intervención de las autoridades se produjo cuando un vigilante de la finca, al escuchar los gritos de auxilio, alertó a la Policía Nacional. Durante la verificación, los agentes lograron la captura en flagrancia de tres personas.

A partir de ese momento, la Fiscalía recopiló testimonios y elementos probatorios que apuntaron a la posible implicación de Luis Alberto Rendón como el autor intelectual de los hechos.

La Fiscalía advirtió que cuenta con todos los elementos de prueba necesarios para demostrar la responsabilidad del imputado y buscar una condena, la cual podría alcanzar hasta 60 años de prisión de comprobarse su culpabilidad.

Publicidad

Hasta el momento, la cantante Greeicy Rendón no ha emitido declaraciones públicas respecto a la situación legal de su padre. Cabe recordar que, cuando los hechos de 2023 ocurrieron, la artista y su pareja, Mike Bahía, se encontraban en Miami, cumpliendo compromisos profesionales.

Mira también: Greeicy es centro de críticas por gesto con Mike Bahía la tratan de ordinaria y vulgar.