Donald Trump apunta a dominar el negocio petrolero de Venezuela tras captura de Maduro

Tras la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsó un plan que podría colocar a empresas petroleras estadounidenses al frente de la industria energética de Venezuela, uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Trump dijo que empresas como Chevron, ExxonMobil y ConocoPhillips podrían invertir grandes cantidades de dinero para reparar y manejar las instalaciones de petróleo en Venezuela, que están en mal estado después de muchos años sin mantenimiento, sanciones y mala gestión.

El mandatario estadounidense defendió que “tener una Venezuela productora de petróleo es beneficioso para Estados Unidos”, argumentando que puede ayudar a mantener bajo el precio de la energía y fortalecer la seguridad energética del país.



Según sus declaraciones, las empresas petroleras podrían recuperar parte de sus inversiones a través de los ingresos obtenidos una vez reactivado el crudo venezolano.

El anuncio llega en un momento de gran interés regional, debido a que Venezuela tiene más de 300.000 millones de barriles de petróleo, la mayor cantidad del mundo, aunque actualmente produce mucho menos de lo que solía debido al mal estado de su infraestructur, según análisis de reservas y datos energéticos citados por medios y expertos del sector.

Expertos en energía estiman que la reactivación del sector petrolero requeriría inversiones extremadamente altas, posiblemente superiores a 100.000 millones de dólares durante los próximos años, para modernizar y rehabilitar refinerías, pozos y la red de transporte.

Además de las inversiones, meniconan que existen grandes desafíos técnicos, pues el petróleo venezolano es pesado y difícil de extraer, además las instalaciones están en mal estado tras años de poca inversión y corrupción, lo que podría retrasar que la producción vuelva a niveles anteriores.

¿Cómo planea Trump incentivar a las petroleras estadounidenses en Venezuela?

En una entrevista con NBC News, el presidente de Estados Unidos dijo que el gobierno podría subvencionar o reembolsar a las empresas petroleras estadounidenses por invertir en la reconstrucción de la industria petrolera venezolana, con el objetivo de incentivar esas inversiones en un plazo relativamente corto.

Este incentivo busca disminuir el riesgo de invertir en un país con instalaciones antiguas y un clima político incierto, mientras que convierte al petróleo venezolano en una prioridad económica para Estados Unidos.

Según las declaraciones de Trump y las expectativas sobre el papel de las petroleras estadounidenses en Venezuela también influyeron en los mercados financieros.

Después de la captura de Maduro y los anuncios sobre el petróleo, las acciones de varias empresas subieron en la bolsa, mostrando que los inversores esperan ganar con posibles contratos y proyectos de reconstrucción.

Sin embargo, analistas del sector también advierten que este enfoque conlleva riesgos significativos, tanto por los costos de inversión como por el entorno político y legal.

Aun con una presencia militar y de supervisión estadounidense, la transformación del sector petrolero venezolano exigirá tiempo, adaptaciones reguladoras y estabilidad a largo plazo para que las inversiones se traduzcan en producción sostenible.

