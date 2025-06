Greeicy Rendón en medio del abrumamiento destapa difícil momento: "Muchas lágrimas”

Greeicy Rendón, una de las artistas más queridas de Colombia, sorprendió recientemente a sus millones de seguidores al abrir su corazón en un video publicado en su cuenta oficial de TikTok.

Lejos de los éxitos musicales y los bailes que la caracterizan, la caleña reveló un momento de profunda vulnerabilidad, confesando haber experimentado un día de "muchas lágrimas" debido al abrumador peso de sus responsabilidades personales y profesionales.

En su mensaje, Greeicy no solo compartió su experiencia, sino que también ofreció una honesta reflexión sobre la importancia de validar las emociones y la necesidad de permitirse sentir y llorar cuando la presión se vuelve insostenible.

"Recientemente tuve un día de muchas lágrimas porque me sentía abrumada por tareas pendientes, por la vida personal, por la vida laboral, por las cosas que quiero hacer que no he empezado", expresó con sinceridad.

Este episodio, según la artista, la llevó a reevaluar sus prioridades, colocando a su familia –su pareja, el cantante Mike Bahía, y su hijo Kai– en el centro de su universo.

"Las cosas de prioridad son prioridad: la familia, la casa, el hogar, la salud, la integridad. Eso, primero. A partir de ahí, listo, lo que tengo que hacer de compromiso", enfatizó, subrayando la importancia de construir una base sólida antes de abordar otros compromisos.

La maternidad, en particular, ha sido una etapa transformadora para Greeicy. En el mismo video, comentó cómo ser madre le ha proporcionado una perspectiva más real y hermosa de la vida, enfrentándola a desafíos que la han hecho crecer.

"Hoy que soy madre soy más consciente de un montón de cosas, la vida me pone unos retos más reales y más bonitos, amo esta etapa de mi vida", afirmó.

Más allá de su rol como artista, Greeicy insiste en su identidad como ser humano, con sus propios miedos, retos y defectos.

"Siento que en estos mensajes está lo que realmente nos une, porque yo no solo soy una artista y no solamente bailo y canto y actúo, sino que soy un ser humano como todos, tengo retos constantemente como todos, tengo un montón de miedos como todos, un montón de aciertos, de virtudes, de errores y defectos", compartió, buscando generar una conexión genuina con su audiencia al recordarle que todos enfrentan sus propias batallas.

Le llovió críticas a Greeicy Rendón y a Mike Bahía

Este sincero acto de vulnerabilidad contrasta, o quizás complementa, otros momentos recientes que han mantenido a Greeicy en el ojo público.

Un ejemplo claro fue su sorpresiva aparición en el concierto de Mike Bahía en el Royal Center de Bogotá el pasado 31 de mayo.

Durante su intervención, que incluyó la interpretación de varias colaboraciones, Greeicy protagonizó un gesto espontáneo que generó controversia en redes sociales al "bromear" mostrando el interior de sus pantalones en plena tarima.

Ante la ola de críticas, la artista respondió con la autenticidad que la caracteriza: "Yo soy ordinaria. Me veo fina, pero tengo mi calle. La gente no entiende la vulgaridad nuestra", dejando claro que su esencia irreverente es innegociable.

Asimismo, la pareja ha demostrado su compromiso con la privacidad de su hijo Kai.

La capacidad de Greeicy para navegar entre el éxito profesional, las exigencias de su vida personal y la controversia pública, manteniendo una autenticidad admirable, la consolida como una figura que, sin miedo al juicio, defiende su esencia y conecta con su público desde la honestidad y la transparencia.

