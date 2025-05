Contundente respuesta de Mike Bahía sobre picante baile de Greeicy y Beéle: "Yo me separé"

Greeicy Rendón volvió a encender las redes, pero esta vez no fue por un nuevo lanzamiento musical, sino por una presentación que dio de qué hablar.

Durante el festival La Solar 2025 en Medellín, la artista subió de sorpresa al escenario de Beéle, con quien compartió un sensual baile que provocó una ola de comentarios y especulaciones sobre su vida personal.

El momento, que fue captado en video por varios asistentes y se viralizó en redes, mostró a Greeicy conectando intensamente con Beéle en una interpretación que para muchos traspasó lo meramente profesional.

Inmediatamente, surgieron rumores sobre una posible crisis en su relación con Mike Bahía, con quien mantiene una de las historias de amor más estables y populares del entretenimiento colombiano.

Sin embargo, Greeicy no tardó en poner las cosas en su sitio. A través de sus historias en Instagram, la cantante se pronunció con franqueza y rechazó la idea de que bailar libremente implique una falta de respeto hacia su pareja o su rol como madre.

“¿Quién dijo que para bailar y dejarse llevar por la música hay que estar soltera o no tener hijos?”, expresó la intérprete, visiblemente molesta con las críticas.

Añadió que la canción que la llevó a moverse deesa manera es una de las favoritas de su hijo Kai , y que, como artista, no va a limitar su expresión por prejuicios ajenos: “El que me conoce, sabe. Si me invitan y yo conecto, yo bailo con quien sea, hombre, mujer, alto, bajito… lo que sea”.

La cantante también aprovechó para reflexionar sobre la libertad de expresión corporal y cómo el arte no debería estar condicionado por su estado civil. "Me han hecho muchas preguntas. La gente dice que si es que yo me separé, que si es que yo ya no estoy con el Maikitol. Maikitol y yo somos otra cosa", dijo Greeicy en sus redes.

“Párese quien se me pare en frente… si conecto, yo bailo con toda”, dijo entre risas, al tiempo que aseguró que su relación con Mike Bahía está basada en la confianza y el respeto mutuo.

Qué dijo Mike Bahía sobre el baile de Greeicy con Beéle

Lejos de molestarse, Mike Bahía reaccionó con tranquilidad y comprensión. En un video compartido por Greeicy, se mostró completamente alineado con la forma en que su pareja vive su arte.

“Él me conoce, y cuando llegué le conté todo. Le dije: ‘Amor, fue una locura, pero me dejé llevar porque la canción me atrapó’”, explicó la artista.

"Lo que se ve bien, se ve bien. Me gustas tú y la Greeicy que a todos nos gusta en el escenario, que voy a atentar contra ella si a todos nos gusta". dijo Mike Bahía.

Por su parte,Beéle, el joven cantante con quien Greeicy compartió escenario, también ha estado en el centro de la atención por motivos personales, debido a su reciente separación de la creadora de contenido Camila Rodríguez, conocida como Cara, tras los rumores de una relación con la modelo venezolana Isabella Ladera. Aun así, no se ha pronunciado públicamente sobre la polémica con Greeicy.

Mientras tanto, Greeicy continúa enfocada en su carrera artística desde Miami, donde vive actualmente. Allí combina su rol de madre con la producción de nueva música y la participación en eventos de gran escala.

En medio de todo, lo que queda claro es que, para Greeicy, el baile y la música son expresiones de libertad que no tienen por qué estar reñidas con el amor, la maternidad o la fidelidad. Y su pareja, Mike Bahía, lo entiende mejor que nadie.

