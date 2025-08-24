¡Oferta de empleo! Hay 100 vacantes en Bogotá con sueldo de más de tres millones de pesos

El panorama laboral en la capital trae buenas noticias para quienes están en búsqueda de nuevas oportunidades. Este 25 de agosto de 2025, la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá anunció la apertura de 100 vacantes para asesores comerciales multiskill, con un salario de $3.200.000.

La postulación es totalmente virtual y hace parte de la estrategia Talento Capital, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), que busca conectar el talento local con empresas que ofrecen empleo formal.

La convocatoria se realizará en alianza con Partners Telecom Colombia S.A.S., mejor conocida como WOM, y está dirigida a personas con nivel educativo desde bachillerato, que tengan al menos seis meses de experiencia en ventas. Una gran opción para quienes deseen iniciar o fortalecer su trayectoria en el área comercial.

Con esta iniciativa, la SDDE refuerza su compromiso de abrir más espacios de empleo de calidad en la ciudad, incentivando la vinculación formal y el crecimiento económico.



Requisitos y detalles de la convocatoria

Las condiciones de estas vacantes buscan atraer a personas con actitud proactiva y experiencia comprobable en ventas externas, abordaje en frío o participación en eventos.

El proceso será virtual, programado para el lunes 25 de agosto a las 2:00 p. m., a través de la plataforma Microsoft Teams. Los interesados deberán confirmar su asistencia diligenciando un formulario habilitado por la SDDE o enviando su hoja de vida directamente al número de contacto dispuesto para el proceso.

El atractivo principal es el salario de $3.200.000, que supera ampliamente el promedio de ingresos en este tipo de cargos. Además, la formalidad del empleo garantiza estabilidad laboral y beneficios de ley. Esta convocatoria representa una gran oportunidad para jóvenes bachilleres que desean acceder a un empleo digno y bien remunerado sin necesidad de tener estudios universitarios avanzados.

Las autoridades distritales también insisten en que el proceso es gratuito y no requiere intermediarios, por lo que recomiendan a los postulantes estar atentos para evitar fraudes.



Bogotá refuerza su apuesta por el empleo formal

La convocatoria hace parte de un esfuerzo más amplio de la ciudad por mejorar el acceso a empleo de calidad. A través de Talento Capital, la SDDE ha venido organizando ferias y encuentros virtuales que permiten a los ciudadanos conectarse con empresas de diferentes sectores.

Además de estas vacantes, Bogotá también ofrece cursos gratuitos de formación, como programas de inglés para trabajadores del sector turístico, lo que amplía las posibilidades de inserción laboral y mejora la competitividad de quienes buscan empleo.

Con este tipo de iniciativas, la capital no solo combate el desempleo, sino que también fomenta la capacitación y la estabilidad económica de sus habitantes. Sin duda, una oportunidad que vale la pena aprovechar para quienes buscan crecer en el ámbito laboral.