Tragedia en Vaupés: revelan identidades de los cuatro fallecidos en accidente de avioneta

El departamento de Vaupés vive momentos de conmoción tras el accidente de una avioneta de la empresa SAE Ambulancias, que transportaba una misión médica.

La Aeronáutica Civil confirmó que los cuatro ocupantes perdieron la vida en el siniestro, revelando además sus identidades para claridad de los familiares y de la opinión pública.

La tragedia en la selva de Vaupés

El accidente ocurrió cuando la aeronave Cessna 206, matrícula HK1833, cubría la ruta entre Tiquié y Mitú. Minutos después de despegar, el avión perdió comunicación y terminó estrellándose en un sector selvático de difícil acceso conocido como Belén de Inambú.

🚨 #CITELReportaBomberos



Tipo de evento: Accidente aéreo.

Lugar del evento: Vaupés / Mitú / Belén de Inambú.

Fecha del evento: 24-08-2025 / 12:30 horas.

Fecha del reporte: 24-08-2025 / 14:00 horas. pic.twitter.com/HNUacoiaXi — CITEL - Reporta Bomberos (@CITELDNBC) August 24, 2025

El piloto Jorge Moreno, el médico Javier Gómez, la paciente Luz Milena Londoño, quien se encontraba en estado de embarazo, y un acompañante identificado como Andrés Salazar fueron las víctimas de esta tragedia. La confirmación oficial fue entregada por la Aeronáutica Civil, que lamentó profundamente lo sucedido.

Publicidad

La Central de Información y Telecomunicaciones de Bomberos detalló que la emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mitú bajo el mando del teniente Johimer Gasca. Aunque se actuó con rapidez, la magnitud del impacto no dejó posibilidad de sobrevivientes.



Investigación de accidente aéreo ya está en curso

Tras recuperar los cuerpos y asegurar la zona, la Aeronáutica Civil anunció que ya inició un proceso de investigación para establecer las causas exactas del accidente. Entre las hipótesis preliminares se encuentran posibles fallas técnicas y factores climáticos, aunque los reportes oficiales se darán a conocer más adelante.

Este tipo de sucesos evidencian la complejidad del transporte aéreo en regiones apartadas como Vaupés, donde las condiciones geográficas y climáticas representan un desafío constante para las tripulaciones.

Publicidad

Aun así, el servicio aéreo resulta vital para las comunidades que dependen de él para recibir atención médica y trasladarse a otros centros urbanos.

Informamos que en la tarde de hoy se presentó un accidente aéreo de una aeronave Cessna 206, matrícula HK1833, perteneciente a la empresa SAE Ambulancias.



La @DIACC_COL de @AerocivilCol se encuentra al frente de la investigación. pic.twitter.com/SRNBKytWLn — Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (@DIACC_COL) August 24, 2025

La tragedia enluta no solo a las familias de las víctimas, sino también a los habitantes del departamento, que reconocen en estos vuelos una línea de vida. Desde las instituciones nacionales y locales se hizo un llamado a la solidaridad y al acompañamiento a los allegados de los fallecidos, además de reiterar el compromiso de reforzar la seguridad en la operación aérea regional.

Mira también: ¡RECUPERAN las CAJAS NEGRAS del AVIÓN de AIR INDIA!, ¿qué ocasionó el accidente?