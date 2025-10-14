Revelan declaración de hombre que habría sido secuestrado por papá de Greeicy Rendón

En medio del proceso judicial que enfrenta Luis Alberto Rendón, padre de la reconocida artista caleña, se conoció un testimonio estremecedor. Una de las presuntas víctimas relató que durante el ataque los agresores no dudaron en someterlo con brutalidad:

“Cogió un martillo y me golpeó en el brazo y en el pecho. Empecé a perder el conocimiento porque había perdido mucha sangre (…) Me amenazaba con una pistola”, aseguró en la audiencia de imputación.

La historia dio inicio el pasado mayo, cuando habría sido sustraída una caja fuerte con al menos 600 millones de pesos de una finca de la familia. Tras ese hecho, los supuestos cuidadores del inmueble fueron convocados a una reunión, donde terminaron siendo interceptados por hombres armados.

Según la Fiscalía, al llegar al lugar fueron agredidos, amarrados y torturados con el objetivo de que confesaran el paradero del dinero. Las agresiones incluyeron golpes, amenazas e intimidaciones con armas. Un médico forense confirmó que una de las víctimas tenía ocho heridas por contusión y múltiples hematomas.



Las autoridades identificaron a Rendón como presunto coordinador del ataque, es decir, quien habría ordenado los hechos. De acuerdo con la versión oficial, no fue él quien actuó directamente, sino que dirigió a los involucrados.

Durante la audiencia, Rendón no aceptó los cargos y se le impuso medida de aseguramiento domiciliario, considerando su edad y su estado de salud, aunque ya hay personas judicializadas en el caso, aún no se han capturado todos los implicados, especialmente respecto al hurto de la caja fuerte.

El entorno de la cantante no ha emitido declaraciones oficiales. Sin embargo, en redes sociales muchos usuarios han manifestado su apoyo a Greeicy, destacando su carrera artística y pidiendo que no se mezcle su vida con el proceso judicial que enfrenta su padre.

Por ahora, la justicia continúa su curso, se espera que en las próximas semanas se conozcan nuevas audiencias y posibles decisiones sobre los demás implicados.

El caso ha abierto debate sobre la violencia y el abuso de poder en el ámbito familiar, así como sobre los límites entre la vida privada de las celebridades y su exposición mediática.

El caso permanece bajo reserva judicial mientras la Fiscalía avanza en la identificación de cada participante y en la recolección de pruebas, como las grabaciones de seguridad del lugar.

