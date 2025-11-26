Publicidad

Así fue el fallecimiento de actriz de Vecinos; dejó un niño pequeño

Así fue el fallecimiento de actriz de Vecinos; dejó un niño pequeño

La actriz, nacida en el Tolima, perdió la vida junto a su esposo tras sufrir un accidente de tránsito en una vía de Antioquia.

Así fue el fallecimiento de actriz de Vecinos; dejó un niño pequeño
Así fue el fallecimiento de actriz de Vecinos; dejó un niño pequeño, imagen de referencia
Foto: pantallazo tomada de Youtube
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

Adriana Campos reconocida por su papel Nicol Aguilar de la serie ‘Vecinos’, quien hizo del papel de la secretaría y mejor amiga de Tatiana, perdió la vida el pasado 3 de noviembre de 2015, mientras estaba por Salgar, Antioquia, regresando a Medellín, donde también falleció su pareja, el empresario Carlos Rincón.

Las autoridades de la época mencionaron que el vehículo se volcó y cayó al río Cauca, luego de que el conductor perdiera el control, después de que sufriera un microsueño. Además, el programa Expediente Final, explicó que el vehículo rodó por un abismo de 25 metros.

Puedes leer: A El Puma lo obligaron a bajar del avión y así fue su reacción: hay video

Se conoció que pescadores de la zona alertaron a las autoridades del accidente, cuando vieron el vehículo en este sector. Uno de ellos auxilió a la actriz y el empresario, pero estos ya se encontraban sin vida.

Al parecer Adriana Campos y Carlos Rincón estuvieron entre seis y siete horas en el río, debido a que este accidente ocurrió en la noche y solo hasta la mañana siguiente pudieron encontrar sus cuerpos. El subcomandante de Bomberos de Bolombolo mencionó en el programa en cuestión que la actriz tenía un golpe en la cabeza y terminó con la pierna partida.

¿Quién fue Adriana Campos?

La actriz colombiana logró trabajar en reconocidas producciones como Vecinos, Madre Luna, Tiempo Final, La selección, Casa de reinas, entre otras novelas. Por lo cual, había logrado un reconocimiento por los televidentes, debido a su forma de desenvolverse en cada uno de sus personajes.

Puedes leer: ¿Evaluna Montaner es adoptada? Mau y Ricky confiesan anécdota sobre cómo llegó a la familia

Tanto es así que Adriana Campos logró ser nominada dos veces a los Premios TVyNovelas como mejor actriz de reparto, al interpretar a Nicole Aguilar. Mientras que su segunda nominación como mejor antagonista fue por Bella calamidades al darle vida a Priscila Cardona Barbosa.

Una vez ocurrió su fallecimiento, hubo una disputa legal por quien se quedaría con su hijo. Inicialmente, este estuvo con sus abuelos cuando ocurrió la tragedia. Sin embargo, las dos familias llegaron a luchar por su custodia.

Finalmente, el niño quedó a cargo de Liliana Campos, hermana de la actriz, tanto es así que ella en el programa explicó que trata de mantener la imagen de Adriana y Carlos en la memoria del niño, confesando que el menor sabe que sus padres se encuentran en el cielo cuidándolo.

Mira también: Falleció Mayerly Díaz: cantante de música popular tras un procedimiento estético en Bogotá

