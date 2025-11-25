De la TV al volante: actriz colombiana emigra a EEUU como chofer nocturna

La actriz y modelo caleña Ana Lucía Silva, quien decidió cambiar su nombre artístico a Analú, relató el giro radical que tuvo que dar su vida profesional en el país norteamericano.

Analú, en una entrevista con el programa La Red de Caracol Televisión, explicó las razones detrás de su partida a otro país y la realidad que enfrentó al buscar el "sueño americano".

Según relató la artista, la decisión de buscar nuevos horizontes surgió tras enfrentar varias frustraciones profesionales en Colombia. En Bogotá, dijo: "se me cerraron mucho las puertas" en la industria de la actuación.



Mencionó la participación en un reality show, del que, en sus propias palabras, salió "muy mal parada" sin que le dieran tiempo de reivindicarse o mostrar su verdadero talento.

Esta situación, sumada a la falta de oportunidades, la impulsó a migrar inicialmente a Ecuador, un país que considera su "segunda patria" y donde ya se encontraba el padre de sus hijas.

Sin embargo, un deseo interno de "querer más" la motivó a emprender el viaje definitivo hacia Estados Unidos con sus dos hijas pequeñas.

Ana Lucía Silva migró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades

Al llegar a Estados Unidos, Analú intentó continuar con su carrera artística e incluso probó suerte en obras de teatro y menciona que: "Como bien lo dicen por todos lados, uno se termina pegando su estrellada".

A pesar de que su situación legal se mantuvo en orden (ingresó como turista mientras completaba sus procesos), el mayor obstáculo no fue el dinero, sino la maternidad.

La actriz caleña explicó que lo más importante para ella no era la realización de sus proyectos o la fortuna, sino ofrecerles a sus hijas "el amor y la presencia que necesitaban".

Lo que la llevó a optar por trabajos que le ofrecieran flexibilidad horaria y le permitieran estar cerca de sus pequeñas en la mañana y tarde.

Para lograr este equilibrio entre el sustento económico y la presencia materna, Analú tuvo que asumir distintos trabajos, ajustando su horario a las necesidades del hogar. Su solución fue cambiar las jornadas de grabación por turnos de conducción en plataformas digitales.

Describió su rutina diaria, que estaba diseñada estratégicamente para maximizar el tiempo con sus hijas:

“Lo que yo hacía era llevar a las niñas en la mañana al colegio, regresaba, dormía, desayunaba. Luego las recogía, les daba el almuerzo, las ayudaba, íbamos al parque… Y a las 9, cuando ya estaban dormidas, me iba a hacer carreras toda la noche”.

La actriz confesó que, si bien el padre de su hija menor está presente, el apoyo económico que le brinda es mínimo, algo que la obligó a depender casi completamente de su esfuerzo nocturno.

Hoy en día, Analú está enfocada en nuevos proyectos, incluyendo un podcast que inició junto a su hija Violeta. A pesar de haber dedicado 15 años a la industria de la actuación y no descartar un regreso, su ambición se centra ahora en un propósito específico: "Quiero hacer una película, quiero hacer cine; es lo único que no he hecho y que no he cumplido como actriz", confesó.

