¿Evaluna Montaner es adoptada? Mau y Ricky confiesan anécdota sobre cómo llegó a la familia

El rumor sobre si Evaluna Montaner fue adoptada volvió a moverse con fuerza después de que Mau y Ricky recordaran una anécdota que, aunque para ellos es solo un momento curioso de su infancia, hizo que muchos en redes sociales se tomaran la historia más en serio de lo esperado. Todo ocurrió durante una conversación donde los hermanos narraron cómo fue que conocieron a la menor del clan Montaner, un relato que terminó generando preguntas, memes y debates entre seguidores de la familia.

Según contaron, eran apenas unos niños cuando su papá, Ricardo Montaner, regresó de una gira cargando algo en los brazos. En ese momento, uno de ellos pensó que se trataba de un cachorro. La sorpresa llegó cuando se dieron cuenta de que lo que su padre traía no era un animalito, sino a la bebé que se convertiría en su hermana menor: Evaluna. El detalle llamó la atención del público porque los artistas aseguraron que su mamá ni siquiera sabía que Montaner iba a llegar con una niña a la casa.

Esa parte del relato fue suficiente para que varios internautas concluyeran que la confesión podría esconder una verdad más grande: ¿fue Evaluna adoptada sin que lo supieran sus hermanos? La historia tomó más fuerza cuando mencionaron que ella conoció el cuento completo alrededor de los diez años, en una conversación familiar que, según ellos, terminó entre risas y curiosidad.

Sin embargo, quienes siguen a la familia de cerca saben que Mau y Ricky manejan un humor particular, sobre todo cuando se trata de contar anécdotas de infancia. Y justo ahí surgió el giro: los hermanos remataron la historia con un comentario sarcástico asegurando que Evaluna había sido “un regalo con trampa”, argumentando con humor que todo terminó desencadenando la llegada de Camilo a la familia, haciendo referencia a la relación que construyeron con él con el paso de los años.

A pesar de la intención cómica del momento, la anécdota fue tomada por algunos usuarios como una revelación inesperada. En redes sociales se multiplicaron los comentarios preguntando si había algo más detrás de la historia. Otros, en cambio, lo vieron como una broma típica del estilo Montaner, una dinámica que han mostrado en varias entrevistas donde suelen molestarse entre ellos, especialmente a Evaluna por ser la menor del grupo.

"Todavía éramos chamos. De repente, mi papá volvió de una gira larga, digamos que con la maleta un poquito más llena. Vi que no bajó del carro con sus maletas, sino que estaba cargando algo entre sus brazos. Y desde ese entonces, pues llegó la bendición a nuestra vida de nuestra hermanita Evaluna, que mi papá la encontró prácticamente y la rescató", señalaron.

Evaluna Montaner, una de las artistas más queridas

La conversación generó tanto movimiento que el rumor volvió a ponerse sobre la mesa, aunque no hay señales de que la anécdota sea más que un chiste familiar que los hermanos llevaron un poco más lejos. Para la mayoría, el comentario sobre la madre “sin enterarse” hace parte del tono relajado con el que suelen recordar momentos de su infancia. Sin embargo, en plataformas sociales no faltaron quienes intentaron analizar cada frase, tratando de encontrar pistas ocultas o detalles que pudieran confirmar una teoría que lleva años dando vueltas entre algunos fans.

Mientras tanto, la propia Evaluna continúa concentrada en su carrera y proyectos personales. La actriz, cantante y directora venezolana, nacida el 7 de agosto de 1997 en Caracas, ha crecido frente al público y ha construido una comunidad enorme en redes sociales. Además de su trayectoria como actriz y su paso por la música, también ha dirigido videos musicales y se ha posicionado como una de las figuras más visibles de la familia Montaner.