Antonio Sanint cuenta la verdad de cómo se creó 'Ricardo Jorge' y los mitos que lo rodean

Antonio Sanint, personaje reconocido por su trayectoria en la comedia y la publicidad, pasó por El Klub de La Kalle, donde habló de varios aspectos de su vida personal y privada. Sin embargo, aprovechó la ocasión para desmentir el mito urbano que lo señala como el creador de la famosa campaña de Ricardo Jorge.

Recordemos que la campaña se volvió un ícono de la existencia de muchos durante los mundiales de fútbol. Al ser confrontado por el equipo del programa, Sanint fue enfático: "Eso es un mito. Eso no es mío. Eso no es mío". Esta revelación sorprende a muchos que creían ciegamente que la voz o la idea detrás de Ricardo Jorge provenía de su mente creativa.

Sin embargo, el comediante sí aclaró la participación de su gran socio y amigo Julián Arango en una campaña precursora. Julián Arango fue el verdadero creador del concepto "su dinero puede estar en el lugar equivocado". Julián escribió esta frase para LeBurnet y afirmó que esta idea va desde los años 90.



Esta idea evolucionó posteriormente, y aunque la frase se sigue utilizando hoy en día, Antonio Sanint no estuvo involucrado en la fase de Ricardo Jorge. Pese a los rumores que afirman lo contrario.



¿Qué más dijo Antonio Sanint durante la entrevista?

Pese a que no fue el autor de Ricardo Jorge, Antonio Sanint destacó que sí fue responsable en diferentes campañas de publicidad en las cuales según él se "metían en la cabeza" de la gente. Entre ellas se encuentra el recordado jingle de Aquafresh, que promocionaba la pasta dental con sus tres colores: rojo, blanco y verde.

De igual forma, explicó la funcionalidad de este comercial, donde afirmó que el rojo era para encías sanas, el blanco para dientes saludables, y el verde para el aliento fresco. Cabe destacar que Sanint recuerda haber hecho campañas exitosas para Ego y para marcas como Pepsi (con el Blue del Bingo), Bayer (Aspirina), Gilet, y Balance.

Finalmente, el humorista reconoce que la publicidad de antaño tenía un alcance masivo, ya que "antes eran dos canales". Al punto que recordó que si algo era llamativo, estaba "por todos lados". Esta experiencia publicitaria sin duda ayudó a moldear su humor y el desarrollo de todo lo que ha hecho hasta hoy, incluyendo sus contenidos en redes sociales que promociona seguidamente.

