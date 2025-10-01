Reconocida periodista de Noticias Caracol impacta con un radical cambio de look; deja boquiabierto

Durante los últimos años los televidentes de Noticias Caracol se encuentran fascinados por el estilo informativo de Erika Zapata, quien en los últimos mostró una gran evolución tanto a nivel personal como profesional desde su ingreso a esta casa periodística.

Sin embargo, Erika Zapata es una de las favoritas de los televidentes, debido a su particular forma de informar. Tanto es así que cada noticia que realiza en Antioquia es bien recibido por el público en general. Siendo por su naturalidad, espontaneidad y sus expresiones coloquiales las que son bien recibidas por las personas.

Con el tiempo Erika continúo mostrando su profesionalismo en cada reporte para el medio, pero a su vez que comenzó a viralizarse en redes sociales, muchas personas criticaron su apariencia y su look al frente de las cámaras. Ante esto, la periodista tomó la decisión de cambiar su forma en la que se vestía.

¿Cómo fue el cambio de look de Erika Zapata?

Por medio de su Instagram, Erika Zapata compartió una reciente sesión fotográfica que se hizo. Donde compartió su alegría y emoción, por estar vistiendo y posando con ropa de diseñador. Además del maquillaje que le pusieron y los peinados que le hicieron durante las fotos.

“Un día de entrevistas y miren, resulté tomándome fotografías con la ropa de ellas. Miren toda la ropa que me han prestado, me maquillaron, me peinaron e Iván me está tomando las fotos. Luego les voy a mostrar el resultado tan maravilloso”, comentó la periodista paisa visiblemente emocionada.

Recordemos que Erika Zapata hizo un informe a finales del año 2022 desde la terminal de transporte de Medellín, donde habló sobre el flujo de pasajeros. Lo que tomó relevancia en redes sociales fue la forma creativa de reportar lo que estaba pasando lo que cautivó a los espectadores.

Los seguidores de Erika Zapata mencionaron que la sesión de fotos fue un éxito en redes y muchos destacan su cambio de look, pero también resalta que lo mejor de ella es su naturalidad, sencillez que muestra desde el día que se dio a conocer en la pantalla chica.

