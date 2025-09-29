Así luce actualmente 'El Negro Santilla' de El Cartel de los Sapos; ¿a qué se dedica?

Una de las series más recordadas por los colombianos es El Cartel de los Sapos, debido a la trama que manejó y las interpretaciones de varios de sus protagonistas. Donde el actor Elkin Córdoba, actor que le dio vida a ‘Apolinar Antillas’ o más conocido como ‘El Negro Santilla’.

A lo largo de la novela este fue un personaje característico de la región pacífica que en la historia fue amigo y persona confiable de ‘Martín’, interpretado por Manolo Cardona. Los espectadores de la serie recuerdan al El Negro Santilla, como uno de los personajes más queridos por su estilo y su acento.

Puedes leer: Fernando 'El flaco' Solórzano fue hospitalizado de urgencia; "Me atacó con toda"



Recordemos que esta novela contó con un gran elenco donde se destacaron, Fernando Solórzano, Robinson Díaz, Julián Arango, Manolo Cardona, Elkin Córdoba, entre otros actores. Producción que fue emitida en el año 2008 y estuvo casi dos años al aire de manera interrumpida.

Por lo cual, 17 años después varios de sus protagonistas siguieron su vida en el mundo de la actuación, mientras otros tomaron caminos diferentes. En el caso de Elkin Córdoba decidió seguir su carrera en otros proyectos audiovisuales de Colombia y algunos internacionales.

Publicidad

¿Cómo luce Elkin Córdoba en la actualidad?

Elkin Córdoba tras su actuación como El Negro Santilla continuó su carrera en otras producciones nacionales con papeles de personajes de apoyo novelas como, ‘La selección’, ‘El Señor de Los Cielos 7’, ‘2091’, entre otros.

Puedes leer: Don Jediondo reapareció y compartió una alentadora noticia con sus seguidores

Publicidad

Sumado a esto, Córdoba decidió emprender nuevos caminos hacia el entrenamiento deportivo y la música. Tanto es así, que en su red social de Instagram, indica que dirige una marca deportiva de estilo urbano llamada ‘Caoba Nuclear’, además de tener un podcast sobre Hip Hop llamado El Reino Clandestino.

Durante su podcast, Elkin Córdoba menciona historias sobre el rap y referentes que lograron aportar en este género musical. Además de las diferentes situaciones que hay dentro de este.

Sumado a esto, también en su red social de Instagram comparte sus rutinas de entrenamiento, además de publicar contenido relacionado a sus actuaciones pasadas y detalles inéditos de las producciones en las que participó, en especial con relación a El Cartel de los Sapos.

Mira también: Piter Albeiro revela la verdad detrás de toda su fortuna y cómo la ha adquirido