Marcela Sarmiento rompió el silencio sobre la dura prueba que marcó su vida

Marcela Sarmiento se volvió popular a principios de los años 2000, cuando salía en Día a Día con Jota Mario Valencia con el fin de acompañar a los televidentes de aquel tiempo de lunes a viernes.

Una vez se dio la salida de Jota Mario de este programa fue reemplazado por Camilo Montoya, pero días después fue la misma Marcela Sarmiento decidió irse del programa, sin explicar los motivos de esto. Por lo cual, tiempo después la presentadora decidió abrir su corazón sobre este tema.

Después de 20 años Marcela Restrepo regresó al programa de Día a Día y explicó el dolor que tuvo que soportar tras el fallecimiento de su hijo Miguel durante el parto, debido a que ella vivió toda esta etapa mientras se encontraba trabajando para el programa matutino.

"Yo quería volver, pero quedé tan vulnerable, quedé tan desnuda en alma, mente y corazón, quedé tan mal que yo no era capaz de darle la cara a nada y a nadie. Yo salía a la calle y la gente tan amorosa, no se imaginan la belleza (...) Había como un trofeo que mostrar, había un tesoro que venía en camino que era de todos, de la audiencia, mío de mis compañeros, de todos y ese trofeo no llegó", explicó.



¿Qué más reveló Marcela Restrepo sobre la pérdida de su hijo?

La presentadora confesó en el mismo espacio que piensa en Miguel constantemente: “lo tengo en un pedazo de mi vida muy trabajado, sino no podría estar aquí conversando sobre esa situación”, dijo, y hay una imagen que se quedó en su cabeza y fue llegar sin el bebé a la casa después del parto.

“Fue uno de los momentos más difíciles que he vivido como madre y como mujer. Fue muy duro ver también a mi hija extrañando a quien nunca conoció, para ella era una ilusión”, afirmó.

Sin embargo, añadió que fue gracias a su esposo, Alejandro Nieto, quien le recomendó tomarse un tiempo para ella y alejarse de la presión pública, por lo cual, tras esta decisión decidió dejar el programa y se fue a Estados Unidos y España. Lugares donde se terminó radicando.

Finalmente, Marcela Sarmiento compartió una reflexión con lo s televidentes al decir: "Paulina me necesitaba como mamá. Yo tenía que estar ahí como mamá y como esposa, es decir, yo había perdido un hijo y en el mismo instante tienes que tener la capacidad como de volver a armar las piezas rápidamente y decir 'okey, sí, pero la vida continúa' y eso pasa, los seres humanos tenemos esa capacidad."

