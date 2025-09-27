Publicidad

Marcela Sarmiento rompió el silencio sobre la dura prueba que marcó su vida

Marcela Sarmiento rompió el silencio sobre la dura prueba que marcó su vida

La presentadora Marcela Sarmiento contó cómo fue el proceso de duelo en su familia, tras la pérdida de su bebé al momento del parto.

Marcela Sarmiento presentadora de televisión, imagen de referencia
Foto: imagen tomada de @marcelasarmiento
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de sept, 2025