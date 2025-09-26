Juan David Tejada rompe el silencio sobre relación con Aida Victoria: "Estaré para mi hijo"

La pareja conformada por Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada volvió a convertirse en tema central de conversación en redes sociales. Desde hace meses no se dejaban ver juntos, lo que ya despertaba sospechas entre sus seguidores. Sin embargo, fue este 26 de septiembre de 2025 cuando finalmente se confirmó lo que muchos intuían: la relación llegó a su final.

En horas de la tarde, Juan David Tejada decidió pronunciarse a través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, despejando de una vez por todas los rumores que circulaban desde hace semanas.

“Mi gente, sé que todos tienen dudas y se está especulando mucho acerca de mi relación. Claramente, al ser pública, ustedes tienen el derecho de saber la verdad”, escribió en el inicio de su comunicado.

El empresario añadió que la decisión se dio de común acuerdo y en buenos términos, descartando cualquier señalamiento de conflictos graves o faltas de respeto.

“Ustedes han sido parte de esta historia y merecen saber que ambos decidimos dar por terminada la relación en buenos términos para continuar con una comunicación sana. Quiero también aclarar que no fue por falta de respeto o infidelidad de ninguno de los dos. Siempre estaré para mi hijo y mi más grande respeto y admiración para ella”, señaló.

Las palabras de Tejada generaron un sinfín de comentarios entre los seguidores de la pareja, ya que en días pasados la polémica creció cuando Yina Calderón, conocida por sus opiniones directas en redes, aseguró en un video que presuntamente Juan David habría sido infiel a Aida Victoria. Con la aclaración publicada, el propio Tejada negó de frente estas especulaciones y pidió respeto hacia la situación.

Aída Victoria Merlano y su novio Juan David Tejada esperan su primer hijo /Foto: Instagram Juan David Tejada

Lo que se sabe de la ruptura entre Juan David Tejada y Aida Victoria

La historia de amor entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada siempre estuvo bajo la lupa mediática. Su forma de mostrarse ante el público y la influencia que ambos ejercen en redes sociales con miles de seguidores hicieron que su relación se convirtiera en uno de los temas más comentados.

El distanciamiento fue evidente desde hace tiempo. La ausencia de publicaciones juntos alimentaba cada vez más los rumores de un posible quiebre, hasta que la confirmación de Tejada este 26 de septiembre despejó todas las dudas.

A pesar de la polémica desatada en torno a una supuesta infidelidad, el joven fue enfático en que no hubo terceros involucrados. Por ahora, lo único confirmado es que ambos decidieron poner fin a la relación priorizando el bienestar de su hijo y manteniendo una comunicación respetuosa.

La confirmación del fin de esta relación cierra semanas de especulación, comentarios y teorías que circularon en distintas plataformas digitales, dejando claro que tanto Aida Victoria Merlano como Juan David Tejada seguirán siendo protagonistas de conversación en la farándula nacional.

