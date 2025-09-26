Aida Victoria Merlano y su enigmático mensaje sobre su relación: ¿se acabó todo?

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, volvió a generar un tema de conversación de nueva cuenta, en esta ocasión volvió a despertar rumores sobre el posible fin de su relación con Juan David Tejada, quien es el padre de su hijo Emiliano.

En los últimos días surgieron varios rumores sobre la ruptura de Aida Victoria y Juan David Tejada, donde los seguidores de la creadora de contenido notaron la creciente ausencia del padre de su hijo en las plataformas digitales. Además, ella aparece en varios eventos sociales y cuidando a su bebé en las noches completamente sola.

Un indicio fuerte que alimentó las teorías de sus fans es que, recientemente, la creadora de contenido ocultó la mayoría de las publicaciones que tenían juntos en plataformas digitales, manteniendo sólo aquellas relacionadas con el anuncio de la dulce espera o pautas publicitarias.

Sin embargo, Aida Victoria Merlano compartió una historia en su Instagram con su mejor amigo, Diego Camacho, en donde se evidencia una conversación privada de WhatsApp entre los dos, sobre 10 preguntas que se hicieron entre ellos dos.



¿Qué revelaron Aida Victoria con Diego Camacho en su conversación?

En el inicio del chat se evidencia el mensaje de Aida Victoria Merlano, al pedirle a su mejor amigo que: “Dame 10 razones por las que soy tu mejor amiga”. Ante esto, Diego Camacho respondió con un emotivo mensaje, destacando aspectos profundos de la personalidad de la modelo.

Camacho comentó que admiraba su lealtad, su sentido del humor, y el hecho de que se han acompañado en los momentos más importantes de sus vidas, cubriendo tanto los episodios más alegres como los más complejos de sobrellevar.

La respuesta de Aida Victoria a este mensaje generó varias especulaciones en internet, debido a que la creadora de contenido escribió: "Si seguimos solteros a los 40, ¿nos casamos?". Esta frase fue acompañada, además, por la canción 'Si te interesa' de Beéle.

La palabra clave que generó una reacción inmediata entre los usuarios de Internet fue "seguimos solteros". Cientos de personas se volcaron a plataformas como TikTok para anunciar la supuesta ruptura con Juan Tejada.

Adicionalmente, se suma el hecho de que, en días pasados, se viralizó un video donde Juan David Tejada reaparece en redes junto a unos amigos, hablando sobre el despecho que siente en el momento. En el clip, el padre de Emiliano incluso hizo una recomendación, diciendo: " type="text/html" data-cms-ai="0">"No se enamoren nunca"

Pese a esto, ni Aida Victoria y Juan David Tejada no han desmentido o confirmado una posible ruptura. Sin embargo, este tipo de mensajes alimenta los rumores de los seguidores de la creadora de contenido sobre su soltería.

