Esposo de Aida Victoria Merlano aparece "despechado" y despierta rumores de separación

Siguen creciendo los rumores sobre una posible ruptura de la creadora de contenido Aida Victoria Merlano y su esposo, el empresario Juan David Tejada. Esto, tras un video publicado en redes sociales donde el empresario mencionó unas palabras que generaron revuelo en sus seguidores.

Durante un clip compartido en Instagram y Tik Tok, Tejada parece estar afectado emocionalmente y lanzó una frase que muchos seguidores interpretaron como una indirecta a su pareja: “Que no se enamoren nunca”. Esto durante un video donde aparece el empresario con un amigo en un grave estado.

De igual forma, el mismo grupo de amigos con el que se encontraba parecía bromear sobre la situación. Una de las personas que aparecen en el vídeo compartió el mensaje de “quitar el despecho”, mientras otros afirmaban que esto era mentira. Pese a ser un ambiente tranquilo, el tono de los mensajes preocupó a los seguidores de la pareja.

Recordemos que una vez se formalizó la relación entre Aida Victoria y Juan Tejada, todo parece estar en buenos términos. Sin embargo, tras el nacimiento de su hijo, Emiliano, algo cambió dentro de ellos. En especial, con el paso del tiempo se presentó la ausencia del empresario en las publicaciones de la creadora de contenido.

¿Cuáles son los rumores de separación de Aida Victoria y David Tejeda?

Pese a los últimos rumores que aparecieron sobre su crisis matrimonial, ni Aida Victoria y Juan David Tejada hicieron oficiales respecto a su relación y la situación actual de esta, pero el silencio de ambos y las señales en redes mantienen viva la incertidumbre, en especial por las publicaciones de la creadora de contenido.

En los últimos días, la creadora de contenido Aida Victoria, compartió un video un picante mensaje, donde reveló una situación de infidelidad que vivió, donde relató que encontró a “un man en un motel” y tuvo problemas para sacarlo de este lugar, para después unir la historia con una pauta comercial.

Pese a ser un video netamente comercial, la declaración despertó todo tipo de interpretaciones, en especial, por ser compartido en los rumores sobre una supuesta crisis en su matrimonio. Sin embargo, Aida Victoria fue enfática al decir que el relato no tiene nada que ver con su marido.

