Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO: JESSI URIBE INFIEL
BABA VANGA PREDICCIÓN
PISTA DE B-KING
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Esposo de Aida Victoria Merlano aparece "despechado" y despierta rumores de separación

Esposo de Aida Victoria Merlano aparece "despechado" y despierta rumores de separación

Por medio de un vídeo el esposo de Aida Victoria soltó un mensaje que es considerado como una indirecta sobre su situación sentimental.

Esposo de Aida Victoria Merlano reaparece y aviva rumores de posible una separación
Aida Victoria Merlano creadora de contenido, Juan David Tejada empresario y ganadero
Foto: imagen tomada de @jdt21_5
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 22 de sept, 2025