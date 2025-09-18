Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO VIRAL
POPULAR AL PARQUE
LA JESUU SUFRE ACCIDENTE
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / La Jesuu sufre fuerte accidente de tránsito; esto se sabe sobre su estado de salud

La Jesuu sufre fuerte accidente de tránsito; esto se sabe sobre su estado de salud

El carro en el que se movilizaba La Jesuu casi cae a un abismo; lo que se sabe sobre su reporte de salud desde el hospital al que tuvo que ingresar.