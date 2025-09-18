La Jesuu sufre fuerte accidente de tránsito; esto se sabe sobre su estado de salud

La creadora de contenido La Jesuu encendió las alarmas entre sus seguidores al revelar que sufrió un accidente de tránsito este mismo día. La influencer compartió en sus redes sociales las primeras imágenes del incidente, dejando claro que, aunque el susto fue grande, salió prácticamente ilesa.

Lo primero que mostró fue una fotografía de su carro, visiblemente afectado tras el impacto, con un mensaje que dejó a muchos tranquilos: “Gracias Dios, gracias Dios”. Con esas palabras quiso resaltar que, pese al choque, ella estaba bien y podía contarlo.

Pocos minutos después, decidió explicar mejor lo ocurrido a través de historias en Instagram. En uno de los videos enfocó su pie y contó: “Afortunadamente estoy bien, solo se me hinchó el tobillo”. Con eso despejó la incertidumbre de quienes pensaban que podía haber sufrido una lesión de gravedad.

Ya más calmada, relató qué fue lo que pasó en la carretera. Según explicó, el accidente se originó porque el asfalto tenía pintura reciente, algo que no sabía al momento de conducir. A eso se sumó la lluvia, lo que volvió la vía mucho más peligrosa. “La carretera como pueden ver tenía pintura y a la hora de frenar para coger la curva me patinó el carro e íbamos directo al barranco”, relató.

La situación fue tan crítica que, en medio de segundos de tensión, tomó una decisión que, según ella, le salvó la vida: prefirió estrellar el carro contra un árbol antes de arriesgarse a caer al vacío. Ese impacto dejó la parte delantera del vehículo muy golpeada, pero evitó una tragedia mayor.

¿Cómo está La Jesuu tras sufrir accidente?

Tras el choque, La Jesuu fue trasladada a un centro médico, donde recibió atención inmediata. Allí la revisaron y confirmaron que no tenía heridas de consideración, más allá de la inflamación en el tobillo que ella misma había mostrado. Aprovechó ese momento para enviar un mensaje de prevención a sus seguidores: “Llegamos al hospital y conocí a una chica que le pasó lo mismo, pero en moto. Tengan cuidado con las carreteras donde haya pintura regada”.

Las imágenes del vehículo circularon rápidamente por redes sociales y generaron comentarios de todo tipo. Muchos de sus seguidores le dejaron mensajes de apoyo, asegurando que lo importante era que estaba con vida y estable de salud.

La creadora de contenido cerró sus publicaciones agradeciendo a quienes se preocuparon por ella y asegurando que el susto servirá como experiencia para manejar con más precaución, sobre todo en condiciones climáticas adversas y en vías recién intervenidas.