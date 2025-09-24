Aida Victoria Merlano y Westcol se pronuncian ante rumores de romance: “No lo duden”

Pasó más de un año, en el que los creadores de contenido Westcol y Aida Victoria Merlano confirmaron varios problemas de pareja, lo que llevó a terminar su relación. Situación que generó mucha división por parte de los seguidores de cada uno, al punto de generar teorías sobre una reconciliación.

La realidad ocurrió que cada uno siguió con su vida y sus carreras por caminos diferentes; Aida Victoria Merlano se convirtió en madre junto al empresario Juan David Tejada. Mientras que Westcol se encuentra enfocado en la creación de contenido en las diferentes plataformas y redes sociales.

Pese a esto, se comenzó a especular que la barranquillera terminó su relación con Tejeda, mientras que otro sector afirmaron haber visto a Aida Victoria en compañía de Westcol manifestando que estos volvieron a estar juntos después de un tiempo. Ante esta situación, ambos se pronunciaron en sus redes sociales.

¿Qué fue lo que dijeron Aida Victoria y Westcol sobre su situación actual?

El primero en reaccionar fue Westcol, quien mediante su última transmisión en Kick sorprendió a muchos con sus declaraciones; destacó que este rumor lleva más de un mes apareciendo y todo son mentiras, prefiriendo mantenerse alejado de todo ese ruido de redes sociales.

“No, todos esos rumores son falsos. Papi, llevan como un mes diciendo cosas que son mentiras, que yo no he salido a aclarar, no porque no me haya dado cuenta o no haya visto, porque eso lo he visto obligado, porque está por todo lado, sino porque yo no me quiero meter en esa colada”, argumentó a sus seguidores.

Pese a eso, no cerró la posibilidad de volver con Aida Victoria: “Capaz si soy, eso sí, eso no lo duden. Ustedes saben que yo soy un gato escurridizo. Una cosa no tiene que ver con la otra, el día que sea verdad, si llega a suceder, tiren lo que quieran tirar, pero cuando sean rumores, no tiren rumores.”

Por otro lado, Aida Victoria Merlano aprovechó para bromear sobre esta situación y recalcó que la imagen de redes sociales es un montaje y remató que hace varios meses que no habla con Westcol.

“Que ustedes me cojan de parche, yo lo entiendo, ¿pero mi mejor amigo? Muchas de ustedes creen que eso es verdad y me han dicho: ‘a él hace rato si se le veían ganas de recuperar ese hogar’, ¿cómo así?’. No, muchachas, eso es una edición y ese niñito hasta al hijo mío se parece", explicó en sus redes sociales.

