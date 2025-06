Fernando 'El flaco' Solórzano fue hospitalizado de urgencia; "Me atacó con toda"

Una inesperada situación médica encendió las alarmas entre los seguidores del reconocido actor Fernando Solórzano, quien fue ingresado de urgencia a una clínica tras experimentar un dolor insoportable. El propio artista compartió en sus redes sociales el angustiante momento, dejando ver su preocupación, pero también su optimismo mientras enfrentaba esta nueva crisis de salud.

El actor, conocido por sus papeles en exitosas producciones como El Cartel de los sapos, 'Las muñecas de la mafia' y Vecinos, explicó que el fuerte malestar fue causado por un cólico renal, una condición que ha padecido en otras ocasiones, pero que en esta oportunidad “lo atacó con toda”. Su relato, lleno de sinceridad y buen ánimo, fue acompañado de imágenes dentro de la ambulancia y ya en la sala de urgencias, donde recibió medicación para aliviar el dolor.

La presencia de su novia fue clave para trasladarlo rápidamente al centro médico. Según contó, el dolor comenzó alrededor de las 5 de la mañana y fue tan intenso que no dudó en pedir ayuda. “Ahorita estoy conectado a unos medicamentos y vamos a ver qué pasa. Por ahora, todo está bien”, expresó en uno de los videos.

A pesar del mal momento, Fernando Solórzano se mostró tranquilo y con buen humor mientras actualizaba a sus fans sobre su estado de salud. “Hace mucho tiempo no me montaba en una ambulancia… va calmado el dolor”, dijo. También agradeció la atención médica recibida y el apoyo de su pareja, quien no se separó de él durante toda la jornada.

Los cólicos renales, como explicó el actor, son dolencias muy dolorosas causadas por la formación de cálculos que obstruyen el flujo normal de la orina. Según el portal MedLine Plus, estos cristales se desarrollan cuando la orina contiene altos niveles de minerales como calcio, oxalato o ácido úrico, lo que genera un dolor agudo en la zona lumbar y abdominal.

Por ahora, Solórzano permanece bajo observación médica a la espera de los resultados de los exámenes, pero su actitud positiva ha tranquilizado a sus seguidores. En redes, muchos le han enviado mensajes de apoyo, deseándole una pronta recuperación. Su fortaleza y buen ánimo, como siempre, siguen siendo parte de su sello personal.

Trayectoria y cariño del público por Fernando Solórzano

Fernando Solórzano ha construido una sólida carrera en la televisión colombiana, donde su talento actoral y carisma lo han convertido en una figura muy querida. Este reciente susto de salud no ha hecho más que confirmar el afecto que el público siente por él. Decenas de colegas del medio artístico también le han enviado buenos deseos, reconociendo su profesionalismo y la cercanía que mantiene con sus fans a través de redes sociales.

Aunque aún no se tiene fecha exacta de su alta médica, todo parece indicar que su recuperación avanza satisfactoriamente. Sin duda, su experiencia con los cólicos renales ha sido dolorosa, pero también ha mostrado la resiliencia de un artista que, incluso en momentos difíciles, mantiene su carácter firme y agradecido.

