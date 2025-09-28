Marcela Reyes rompe el silencio tras el crimen de B King: “Me perdí en la oscuridad”

El crimen de B King y Regio Clown dejó conmocionado a la comunidad debido a la gravedad de este crimen. Donde una de las personas más nombradas por esta situación fue Marcela Reyes, por lo cual, con sus historias en redes sociales compartió un video sobre lo afectada que está por esta situación.

Las autoridades se encuentran investigando el homicidio contra los colombianos. Sin embargo, en redes sociales Marcela Reyes comenzó a recibir amenazas por una supuesta implicación que tiene en el caso, por lo cual, ella en primera instancia se puso a disposición de las autoridades.

Sumado a lo anterior, la DJ compartió un video de una cámara de seguridad de su casa, donde se evidencia lo afectada que se encuentra por esta situación. Así mismo, expresó su agradecimiento por su solidaridad, empatía y acompañamiento incondicional, a las personas que la han acompañado.

¿Cuál fue el último mensaje que entregó Marcela Reyes?

Inicialmente, Marcela Reyes escribió en la descripción del video que optó por encerrarse en su cuarto y en sus pensamientos, alejando a sus seres queridos y demás conocidos mientras se sentía perdida en medio de la oscuridad y la soledad. Esto con el fin de poder reflexionar tranquila.

Puedes leer: Yina Calderón reacciona al caso B King y defiende a Marcela Reyes

Publicidad

“Me encerré muchos días en mí misma. Alejé a mi madre, a mi hijo... me perdí en la oscuridad y en la soledad. Necesitaba tiempo para digerir todo”, anotó en su publicación y en esta se observa a través de una grabación registrada por una cámara de seguridad, donde está tratando de calmarse en la noche, sin despertar a su hijo.

Foto: imagen tomada de @marcelareyes

Publicidad

“Entendí que es necesario digerir un abrazo de las personas que te aman. Mi mejor amigo llegó de sorpresa y me dio ese abrazo largo, silencioso y lleno de calma que tanto necesitaba”, agregó Marcela Reyes en su post.

Cabe destacar que la DJ está siendo relacionada con B King debido a que los dos tuvieron una relación de más de 7 años y tuvieron un hijo juntos. Sin embargo, en las redes sociales la artista está siendo relacionada por este crimen, situación que provocó que la DJ se defendiera negando cualquier relación con el crimen en una serie de publicaciones que hizo en sus redes sociales, buscando defenderse por la vía legal ante cualquiera que haga este tipo de acusaciones.