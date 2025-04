Érika Zapata destapa cirugía a la que se sometió por bien de su autoestima, ¿cómo luce?

La reconocida periodista Érika Zapata, figura del canal colombiano Noticias Caracol, decidió hablar sin filtros sobre una etapa íntima y transformadora de su vid a: una cirugía que, según ella misma expresó, marcó un antes y un después en su salud física y emocional.

A través de su cuenta en TikTok, Zapata compartió con sus más de 270 mil seguidores que se sometió a una intervención quirúrgica el pasado 24 de abril.

El objetivo: tratar una condición médica conocida como gigantomastia o hipertrofia mamaria severa, caracterizada por un crecimiento excesivo del tejido mamario, lo cual puede provocar dolores físicos, dificultades posturales y un notable impacto en la autoestima.

“Me sometí a una cirugía, a un proceso que está cambiando mi vida, mi autoestima y mi salud ”, declaró la comunicadora en el video, en el que también aparece junto al cirujano plástico Jairo Patarroyo, responsable del procedimiento. Zapata relató que fue una amiga quien le recomendó al especialista, con quien sintió confianza desde el primer momento.

¿Cuál es la condición médica que sufre Érika Zapata?

Según la Clínica Universidad de Navarra, esta afección puede generar complicaciones tanto físicas como emocionales, afectando considerablemente la calidad de vida de quienes la padecen. En el caso de Zapata, la condición influyó directamente en su imagen corporal y autoconfianza.

Durante años , evitó vestirse como realmente deseaba, optando por ropa holgada para disimular el volumen de sus senos.

“Eso provocó muchos problemas en mi autoestima por muchos años , hasta que un día dije que ya no más, que me quería ver mejor, que me quería vestir como yo siempre me he querido vestir”, expresó con franqueza.

Además de los factores emocionales, la periodista destacó los efectos físicos de esta condición, como el dolor de espalda y otras molestias recurrentes.

Tras la cirugía, realizada en Bogotá, expresó sentirse aliviada y feliz por los resultados visibles, los cuales comenzaron a notarse pocos días después del procedimiento.

La sinceridad de Zapata ha sido aplaudida por sus seguidores , quienes reconocen el valor de compartir u na experiencia tan personal en un contexto en el que hablar de salud mental, imagen corporal y bienestar físico sigue siendo un desafío para muchas figuras públicas.

Noticias Caracol, uno de los principales medios informativos de Colombia, ha sido la plataforma desde la cual Érika Zapata ha consolidado su carrera profesional.

Ahora, además de informar, también inspira al visibilizar situaciones de salud que afectan a muchas mujeres y que, como ella demostró , tienen solución cuando se habla sin miedo y se busca ayuda profesional.

