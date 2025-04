Recordado actor de 'Betty la fea' fue diagnosticado con cáncer; su estado es delicado

Kepa Amuchastegui ha dejado una marca imborrable en el mundo del entretenimiento gracias a su destacada trayectoria de más de cuatro décadas en televisión, cine y teatro. Su rostro se hizo especialmente familiar para el público por su participación en la exitosa telenovela 'Yo soy Betty la fea'.

A pesar de su sólida carrera artística, recientemente el actor llamó la atención al compartir en redes sociales una difícil noticia: a sus 84 años, fue diagnosticado con cáncer de vejiga , una enfermedad que ha impactado profundamente su calidad de vida y lo ha obligado a pausar sus compromisos laborales.

En el pasado, Amuchastegui ya había enfrentado momentos complicados, incluyendo la búsqueda de empleo en medio de una crisis . Sin embargo, esta nueva situación representó un giro drástico en su vida. Con honestidad, compartió con su audiencia los retos emocionales y físicos derivados de esta dura etapa, haciendo un llamado abierto a recibir apoyo.

“Desde luego, no voy a poder seguir publicando videos a diario como lo hice durante más de tres años. Les cuento, yo venía sangrando por la orina desde ya hacía algún tiempo , cuando me llamó un nefrólogo" dijo

El actor explicó que el diagnóstico llegó tras varios meses de síntomas persistentes, lo que lo llevó a someterse a diversos exámenes médicos . Fue el 28 de diciembre de 2024 cuando se le realizó una cirugía para extraer el tumor, y en ese momento se confirmó que era maligno y que había comprometido una de las paredes de la vejiga.

“ Me tuvieron que hacer una nefrostomía, operación que consiste en introducir un catéter directamente en el riñón y a través de un tubo plástico evacuar la orina" comentó.

“Frente al cáncer maligno de la vejiga me presentaron tres opciones: primera, una operación mediante la cual extraerían tanto vejiga como próstata , descartada por ser una intervención de alto riesgo, de muy larga recuperación" , agregó.

A pesar de la adversidad, Amuchastegui recibió una oferta para protagonizar la obra El Padre, que se presentaría en el Teatro Nacional . No obstante, debido a su estado de salud y la debilidad física derivada de la enfermedad, tomó la difícil decisión de rechazar el proyecto.

“Pensé y así se lo dije a todo el mundo que prefería morir sobre un escenario que ha sido lo mío toda la vida que en una cama cualquiera , pero tras las dos operaciones que me habían hecho quedé en un estado de debilidad total y la recuperación era muy lenta" , afirmó.

Respecto al tratamiento, el actor optó por una alternativa médica que considera adecuada para su condición , con la esperanza de que dé resultados positivos en el futuro.

“Tiene unos efectos secundarios, pero he decidido someterme a la inmunoterapia. En esas ando, llegados a este punto inútil, decirles que no podré volver a trabajar en lo que sé hacer, actuar, dirigir, escribir y que, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero" , termino diciendo.

