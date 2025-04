Érika Zapata dejó bocas abiertas con su exótico look durante concierto de Shakira

La periodista Érika Zapata volvió a ser tema de conversación en redes sociales, esta vez por su singular presencia durante el concierto de Shakira en Medellín. La comunicadora paisa, reconocida por su forma de hablar directa y su estilo sin filtros, se robó las miradas con un atuendo fuera de lo común que hizo juego con el espíritu festivo del show de la artista barranquillera.

La comunicadora, quien ha conquistado a la audiencia gracias a su autenticidad, cubrió el evento para Noticias Caracol desde las afueras del Estadio Atanasio Girardot, durante las noches del 12 y 13 de marzo, fechas en las que finalmente se llevó a cabo el espectáculo que había sido aplazado en febrero.

La reportera no solo cumplió su labor periodística, sino que también se convirtió en protagonista gracias a su peculiar vestimenta inspirada en el estilo árabe que caracteriza a Shakira.

El atuendo de Erika Zapata en concierto de Shakira en Medellín

Vestida con un traje rojo y un tocado que imitaba los elementos utilizados en las coreografías de la cantante, Érika dejó claro que su creatividad y sentido del humor no tienen límites.

En lugar de usar la cinturilla de baile en la cintura, como es tradicional, la lució en la cabeza, a modo de adorno, generando risas y admiración entre los televidentes. La escena fue captada en vivo durante la emisión del noticiero, y no tardó en hacerse viral en redes sociales.

“ShakiErika”, escribió la periodista en su publicación en redes sociales, acompañada de una foto de ese momento, en la que demuestra su entusiasmo por el evento y su conexión simbólica con la artista colombiana.

Desde su llegada a la televisión nacional, Érika Zapata ha dejado huella con su estilo único. Lejos de adaptarse a los esquemas tradicionales del periodismo, ha defendido su forma de hablar y su manera de contar las noticias, con un tono cargado de autenticidad y acento paisa.

Ella misma ha relatado en entrevistas que, al comienzo, muchos le dijeron que no llegaría lejos si no “neutralizaba” su acento. Sin embargo, con el paso del tiempo, su forma de ser se convirtió en su mayor fortaleza.

El particular look de Érika generó una avalancha de comentarios positivos en redes. Algunos usuarios escribieron mensajes como: “Mucho ambiente pa’l canal” , “Eres única, me encanta tu originalidad” , y “Jajajaja esa Érika es un caramelo” .

Con estas reacciones, queda claro que la periodista no solo informa, sino que también entretiene y conecta con el público.

Una vez más, Érika Zapata demostró que ser diferente es una virtud, y que en el mundo del entretenimiento y la televisión, la autenticidad siempre tiene un lugar especial.

