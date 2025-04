Presentación de Carlos Vives y Maluma en concierto de Shakira en Medellín generó críticas

La gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran de Shakira ha sido todo un fenómeno desde su anuncio, con expectativas que obligaron a mover fechas y sedes para dar abasto con la demanda. Sin embargo, el tramo colombiano de su tour no estuvo exento de controversia.

Esta indignación generalizada se dio por las recientes presentaciones en Medellín, donde la artista sorprendió con invitados de lujo, lo que desató críticas por parte de fans de Bogotá y Barranquilla.

La emoción estaba a flor de piel desde la primera noche en el estadio Atanasio Girardot. Maluma, con quien Shakira tiene una fuerte conexión musical, fue el primer gran invitado sorpresa del sábado 12 de abril. El espectáculo se salió del libreto habitual de la gira, incluyendo versiones inéditas y canciones que no se habían escuchado en otras ciudades.

Pero lo que parecía inmejorable tuvo aún más sazón al día siguiente, cuando Carlos Vives se unió a Shakira en el escenario, reviviendo juntos el clásico La bicicleta, en una noche cargada de emotividad.

Este segundo concierto, que originalmente no estaba en la programación inicial, se añadió para compensar el retraso del primer show en Medellín , afectado por inconvenientes técnicos y de seguridad.

¿Por qué se molestaron con Shakira en Bogotá y Barranquilla?

Las comparaciones no se hicieron esperar. En redes sociales, muchos fanáticos de Bogotá -donde se vendieron las entradas más costosas- expresaron su decepción por no haber tenido ni un solo invitado especial. Tampoco lo hubo en Barranquilla, ciudad natal de la artista, donde Shakira gozó de todas las comodidades, pero ofreció un show sin sorpresas.

La molestia aumentó entre quienes compraron entradas desde el primer día, desembolsando cifras altas con la esperanza de presenciar un evento inolvidable. Por eso, ver que Medellín —que solo tenía una fecha programada inicialmente— terminó con dos conciertos y una alineación estelar, generó frustración y acusaciones de trato preferencial.

El debate no solo se quedó en los fans. Diva Jesurrum, reconocida periodista barranquillera, cercana a Shakira desde los inicios de su carrera, se sumó a las críticas y expresó públicamente su inconformidad por lo que consideró una falta de equidad. Según ella, las presentaciones en Medellín fueron superiores en todos los aspectos.

A esto se sumaron cientos de comentarios en redes sociales, alimentados por el regionalismo que suele dividir opiniones en Colombia. Mientras algunos defendieron las decisiones de la cantante como intentos por hacer únicos cada uno de sus conciertos, otros la tildaron de favorecer a ciertos públicos.

Aunque la intención de Shakira pudo haber sido ofrecer espectáculos distintos en cada ciudad, las consecuencias no fueron las esperadas. La indignación entre los asistentes de otras capitales se hizo viral, y una vez más, la artista terminó siendo tendencia no solo por su talento, sino por una polémica que ella seguramente no anticipó.

