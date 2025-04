Shakira en Medellín: así se vivió su regreso triunfal al Atanasio Girardot junto a Maluma

Shakira vuelve a Medellín y lo hace en grande. El Estadio Atanasio Girardot fue testigo de una noche memorable, donde la artista barranquillera demostró por qué sigue siendo una de las figuras más importantes del pop latino.

Luego de casi tres décadas sin presentarse en la ciudad, la cantante ofreció un espectáculo inolvidable que forma parte del cierre de la etapa latinoamericana de su gira mundial Las mujeres ya no lloran.

Desde las primeras horas del sábado 12 de abril, los alrededores del estadio comenzaron a llenarse de fanáticos que, provenientes de distintas regiones de Colombia y del extranjero —como Perú y Estados Unidos— , acamparon con camisetas, pancartas y mucha emoción para asegurarse un buen lugar.

La espera terminó a las 4:30 p. m., cuando se abrieron las puertas del recinto que albergó a más d e 40.000 almas en su primera noche.

La expectativa no solo giraba en torno al retorno de Shakira, sino también a la misteriosa “sorpresa” que había prometido. Aunque no hubo anuncio oficial, la presencia de la madre de Maluma entre el equipo de Shakira encendió las alarmas de los asistentes. Y no se equivocaban.

Tras interpreta r TQG, canción que originalmente canta junto a Karol G, llegó el momento de Chantaje. Fue entonces cuando, en medio de un cambio de vestuario, uno de los 13 que realiza durante el show, se escuchó la voz de Maluma.

El estadio estalló cuando Shakira lo presentó con un contundente: “Con ustedes, el único, Maluma”.

El paisa, que venía de culminar su gira por Europa en Madrid apenas tres días antes , apareció en escena para cantar por primera vez en vivo y junto a Shakira el tema que ambos convirtieron en éxito mundial.

“¡Mi tierra, mi casa, carajo!”, exclamó Maluma, visiblemente emocionado de compartir escenari o con la estrella barranquillera en su propia ciudad.

Este dueto marca un hito en la gira, donde anteriormente Shakira solo ha bía compartido escenario con Fuerza Régida en México. Con Medellín como testigo, Maluma se convirtió en el segundo invitado especial del tour.

¿Quién abrió el concierto de Shakira de Medellín?

Antes del espectáculo principal, la cantante puertorriqueña Gale fue la encargada de calentar el ambiente como telonera.

Su presencia sumó a la diversidad de talentos que desfilaron por el escenario, y fue una muestra del respaldo de Shakira a las nuevas voces del pop latino.

Durante el concierto, la artista interpretó un repertorio de 32 canciones que abarcan varias etapas de su carrera . Entre cambios de vestuario, coreografías impactantes y visuales espectaculares, repasó desde clásicos como Ojos Así y Antología hasta los más recientes éxitos que han marcado su resurgir musical.

El regreso de Shakira a Medellín no solo fue un concierto, fue un acontecimiento cultural. La ciudad se volcó a la celebración con actividades temática s y una logística pensada para garantizar la seguridad de los miles de asistentes.

La euforia que se vivió en el Atanasio Girardot es testimonio del poder de convocatoria de la artista y del vínculo profundo que mantiene con su público colombiano.

Con dos fechas programadas en Medellín, los ojos ahora están puestos en una posible aparición de Karol G, con quien nunca ha interpretado en vivo TQG ante un estadio. Si eso ocurre, la historia volverá a escribirse en letras doradas para el pop colombiano.

