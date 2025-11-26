A El Puma lo obligaron a bajar del avión y así fue su reacción: hay video

Un video que circula en redes captó un tenso episodio protagonizado por El Puma José Luis Rodríguez durante el embarque de un vuelo que salía de Quito hacia Estados Unidos. La grabación muestra al veterano cantante frente a sus maletas mientras el piloto exige su inmediato desembarque.

En las imágenes se ve al artista de pie, grabando con su celular. A su lado, un miembro de la tripulación parece manifestar incomodidad y le exige desembarcar de la nave.

Una voz presuntamente la del capitán se escucha decir: "¡Desembarque de mi avión ahorita! ", advirtiéndole que no puede continuar a bordo debido a su actitud.



El momento escaló cuando el artista expresó en voz alta que “no se sentía bien” y que la tripulación no lo dejaba permanecer en el avión. Aunque hubo un intento de diálogo, la decisión final fue expulsarlo del vuelo antes del despegue.

Qué motivó el conflicto entre El Puma y la tripulación

De acuerdo con los reportes, el origen del conflicto habría sido un maletín que el cantante llevaba con él: en ese bolso transportaba sus medicinas, requeridas por su historial médico, ya que en 2017 recibió un trasplante de pulmón.

Según la versión de El Puma, al abordar colocó el equipaje bajo su asiento, pero la tripulación le pidió que lo transfiriera al compartimento superior. Él accedió, pero luego manifestó presuntamente en voz baja que consideraba excesivo el requerimiento.

Esa expresión fue interpretada como irrespetuosa por una azafata que alertó al jefe de cabina. A partir de ahí, la situación se tornó irreversible.

Respuesta del Puma ante el incidente del avión

Tras la difusión del video, el artista salió a dar su versión. Declaró sentirse humillado, asegurando que fue tratado “como un delincuente”. También dijo que había realizado su check-in tras un concierto en Quito, sin dormir y que viajaba con sus medicinas por su condición de salud.

El Puma manifestó su deseo de que la aerolínea brinde una disculpa y cuestionó lo que considera un trato injusto hacia él, especialmente dada su condición de salud.

La difusión del video generó múltiples reacciones en redes sociales. Algunos usuarios criticaron la actitud de la tripulación, señalando que la situación pudo manejarse con mayor comprensión debido al estado de salud del cantante.

