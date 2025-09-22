Papá de Luis Díaz se estrenó como cantante; así suenan sus canciones

Luis Díaz se convirtió en un personaje popular dentro y fuera del territorio colombiano, gracias a su profesionalismo en los terrenos de juegos, con esta fama también llegó el reconocimiento a su familia, en especial a su padre el ‘Mane’ Díaz, quien es viral debido a su personalidad en redes sociales.

El guajiro se volvió muy reconocido por su personalidad elocuente y su forma de expresarse en redes sociales, esto después de haber sido retenido de su libertad por grupos armados. Por lo cual, ‘Mane’ Díaz volvió a ser noticia, esta vez al cumplir uno de sus sueños al lanzar sus dos primeros sencillos de vallenato.

Puedes leer: ¿Cuántos hijos tiene el Mane Díaz? A esto se dedican los hermanos de Luis Díaz



A sus 58 años el padre de Luis Díaz decidió iniciar su carrera como cantante de vallenato en compañía del acordeonero Danni Salazar y de su hermano, Gaby Díaz, quien se convierte en el corista de estos sencillos. Además de tener una participación de su actual pareja sentimental.

¿Cómo se llaman las canciones del padre de Luis Díaz?

Las dos canciones lanzadas en DVD por el padre de Luis Díaz, ‘Mane’ Díaz, llevan como título ‘No lloraré’ y ‘No me hallo sin ti’. Ambas están disponibles en su canal de YouTube, donde lograron cautivar a varios seguidores y logró muchas visualizaciones dentro de esta plataforma, debido a la letra que maneja sobre un caso de una relación sentimental.

Puedes leer: Difunden imágenes de quien sería la nueva novia de Westcol; deja boquiabiertos

Publicidad

Ambas canciones compartidas por ‘Mane’ logran sumar un total de 21 mil reproducciones y provocar varios comentarios positivos donde celebran el esmero de él, al tratar de seguir sus sueños pese a su avanzada edad, además de los diferentes atributos musicales que tiene el papá del guajiro. Sumado a esto, se evidencia que estos sencillos no serán los únicos que se publiquen por parte de él.

Publicidad

Donde miles de usuarios compartieron mensajes como: “Si hubiera aprovechado el tiempo y hubiera luchado por la música hoy en día fuera un juglar ... Pero nadie sabe los sacrificios por los que tuvo que pasar ....nunca es tarde para cumplir sus sueños cuando hay talento perseverancia y humildad hay éxito”, “Tomé pa que lleve, tanto que lo criticaron, y vaya tema, vaya voz, todo un artista don mane”, entre otros mensajes.

Mira también: ¿Grave error de LUCHO DÍAZ? Elige FIESTA con INFLUENCERS sobre el ADIÓS a Jota