Fallece reconocido cantante a los pocos días de ser arrestado; tenía 59 años

Fallece reconocido cantante a los pocos días de ser arrestado; tenía 59 años

Un reconocido cantante falleció días después de haber sido arrestado y posteriormente hospitalizado a causa de una grave enfermedad.

Todd Snider falleció a sus 59 años
Fallece reconocido cantante a los pocos días de ser arrestado; tenía 59 años, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de ImageFX y redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

La industria musical, se encuentra de luto tras la confirmación del fallecimiento de Todd Snider, reconocido cantante e intérprete de folk, blues y country alternativo, quien nació en Portland, Oregón, en octubre de 1966, murió a la edad de 59 años. Su fallecimiento ocurrió el viernes 14 de noviembre de 2025, en Nashville, Tennessee.

Las autoridades comentaron que los días previos a su muerte estuvieron marcados por incidentes que lo pusieron en el centro de las noticias. A principios de noviembre de 2025, el artista enfrentó una serie de problemas con la justicia; se conoció que Todd Snider fue arrestado porque se negó a salir del Holy Cross Hospital, ubicado en Salt Lake City.

Puedes leer: Fallece reconocida deportista olímpica de forma inesperada; tenía 28 años

En ese momento, discutió con algunos funcionarios, lo que llevó a que fuera acusado de conducta desordenada y amenazas de violencia. Según los informes, su actitud fue percibida como “amenazant3” por el personal médico. No obstante, fue dejado en libertad la noche de ese mismo 2 de noviembre.

¿Cómo falleció Todd Snider?

De acuerdo con la información de las autoridades, Todd Snider falleció a causa de una neumonía, tanto es así que días previos a su muerte el cantante presentó problemas de salud y después de volver a su casa tras su breve tiempo de ser arrestado comenzó a tener dificultades para respirar, lo que lo llevó a ser ingresado en el hospital en Hendersonville, Tennessee.

Puedes leer: Fallece reconocida influencer a los 41 años; sufrió un derrame cerebral

Tras el fallecimiento del artista, su sello discográfico, Aimless, Inc., emitió un sentido comunicado. La sede de Aimless, Inc. compartió el luto por la partida de su fundador, a quien llamaron "héroe del folk" y "poeta del mundo".

El comunicado resaltó la habilidad única de Todd Snider para manejar las palabras: "¿Dónde encontraremos las palabras para aquel que siempre tuvo las palabras correctas, que sabía cómo destilarlo todo a su esencia con palabras y canción mientras entregaba los giros de frases más devastadores, divertidos e impactantes?".

Finalmente, el equipo de Aimless, Inc. se despidió con un emotivo mensaje: "Te amamos, Todd. Navega, viejo amigo y nos volveremos a ver allá en la carretera en algún momento. Siempre serás una fuerza de la naturaleza". El cantante, una leyenda en los géneros country, folk y blues, dejó un profundo legado no solo en Estados Unidos, sino también a nivel internacional.

Mira también: ¿Cuál fue la verdadera razón por la que golpearon al músico colombiano en Nueva York?

