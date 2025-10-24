Revelan premonitorias palabras finales de reconocido influencer antes de fallecer

El pasado 16 de octubre, Juan Jyoza, un creador de contenido español de apenas 28 años, visiblemente afectado, publicó un video desde el hospital en el que confesó que sufre un cáncer de colon en fase cuatro. En el clip, el influencer no sólo relata su enfermedad, sino que deja un poderoso mensaje para sus seguidores: "Yo no tengo tiempo, tú sí, no te olvides de vivir".

Su historia comenzó en 2023 cuando abrió su canal de YouTube dedicado a reseñas gastronómicas, combinando humor, cercanía y pasión por la comida. Sin embargo, el diagnóstico lo cambió todo.

Lee también: Escalofriante revelación de hombre que apagó la vida de John Lennon tras 45 años de silencio



A pesar de enfrentar tratamientos, cirugías, y un deterioro progresivo en su salud, decidió seguir creando contenido, compartiendo su proceso con honestidad y agradeciendo el apoyo de su comunidad.

En su último video, Jyoza aparece en la cama de un hospital, visiblemente cansado pero con voz firme al enviar un mensaje muy claro para todos aquellos que lo ven, haciendo referencia a valorar el presente, dejar de llevarse únicamente por lo digital y conectar con lo que realmente importa.



"Yo ya no tengo tiempo, tu sí, no te olvides de vivir" indicó el influencer. Lo cual hizo que la reacción en redes fuera inmediata. Miles de usuarios expresaron admiración por su valentía y autenticidad.

Muchos otros compartieron reflexiones personales como "¿por qué pospuse tanto aquello que siempre quise?, ¿estaré aprovechando el tiempo que tengo?", estos fueron algunos de los comentarios más relevantes, que emergieron debido al mensaje de Jyoza.

Publicidad

Este caso abre un debate sobre la salud mental y emocional de los creadores de contenido, quienes en ocasiones muchas veces aparentan una vida feliz y exitosa pero combatida detrás de una cámara.

Puedes ver: Reconocido futbolista brasileño fallece tras chocar contra una vaca con su moto: hay video

Publicidad

Este influencer al mostrarse vulnerable públicamente, demuestra la difícil situación a la que se puede enfrentar una persona con una enfermedad tan grave, la angustia, el miedo, la esperanza y la gratitud son los factores que prevalecen en su mensaje.

Aunque no se ha confirmado oficialmente su fallecimiento, el tono de despedida y la situación médica de Jyoza sembraron preocupación en sus seguidores. Más allá de esto, él quería dejar un legado, haciendo un llamado de atención sobre la fugacidad de la vida y la importancia de vivir con propósito.

Influencer Foto: redes sociales @juanjyoza

Para muchos, su paso por la plataforma en la que trascienden sus memes o reseñas culinarias, se convierte en un ejemplo de resiliencia de honestidad digital y de recordatorio colectivo, tenemos tiempo y podemos decidir cómo usarlo.

Mira también: Edward Porras confiesa cómo destapó el caso Yuliana Samboní y lo que hizo para descubrirlo