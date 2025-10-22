Revelan último mensaje que alcanzó a enviar exparticipante de La Voz antes de fallecer

La noticia del fallecimiento de Joan Alarcón, generó muchas reacciones en redes sociales debido a su participación en el reconocido programa ‘La Voz Colombia’ en 2012, situación que generó muchos comentarios en redes sociales y generó mucha tristeza a sus seguidores.

Se conoció que Joan Alarcón se encontraba luchando contra un cáncer de células con metástasis peritoneal, una enfermedad agresiva que lo fue acabando lentamente. De igual forma, se conoció que el artista denunció presuntas negligencias en los últimos días.

Por lo cual, en las últimas horas se conoció que el barranquillero usó sus redes sociales para hacer una serie de denuncias públicas por parte de la Clínica Portoazul Auna, debido a que le tocó esperar más de 30 horas para recibir atención médica, pese a su delicado estado de salud.



“¡Asesinos! Clínica Portoazul Barranquilla. 30 horas esperando por ser atendido, teniendo un diagnóstico tan grave y crónico como cáncer de células renales estadio IV con metástasis peritoneal!”, escribió Joan Alarcón en un comunicado compartido en sus redes sociales.



¿Qué más escribió Joan Alarcón?

Sumado a la denuncia inicial, Joan Alarcón compartió la dura experiencia que vivió dentro del hospital; donde tuvo que enfrentar largas esperas, un dolor intenso y falta de acompañamiento médico. Pese a que estaba afiliado a un plan complementario de salud.

“18 horas en el peor matadero llamado ‘clínica’, tirado en una camilla oxidada desde las 5 a. m. hasta las 10:35 p. m., sin revisión ni tratamiento del dolor, ni cuidados paliativos, gritando y retorciéndome del dolor”, explicó Alarcón en sus redes sociales.

Publicidad

Puedes leer: Raúl Ocampo publica emotivo video de Alejandra Villafañe tras dos años de su fallecimiento

Por lo cual dentro de este comunicado, Joan Alarcón fue contundente al responsabilizar directamente a los médicos y al personal de la clínica en Barranquilla por su estado de salud, dejando en claro que si algo le llegaba a suceder iba a hacer culpa de este lugar.

Publicidad

“Hago responsables a los médicos y personal administrativo de la Clínica Portoazul Auna de mi estado de salud, de mi deceso sucede en estos días.”, afirmó en el comunicado que compartió en redes sociales.

Situación por la cual sus seguidores en redes sociales se indignaron por este caso. Al punto, que muchos de ellos pidieron una investigación por parte de las autoridades sanitarias y por parte de la Superintendencia de Salud. Mientras que otros afirmaron que este caso se debe a las falencias que hay dentro del sistema médico dentro del país.

Mira también: Revelan detalle oculto de la muerte de Kaleth Morales: Medium asegura que “lo pudo retrasar”