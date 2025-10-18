Publicidad

Filtran imágenes del funeral de Baby Demoni; familia había pedido privacidad

Aunque la familia de Baby Demoni pidió privacidad, en redes sociales se filtraron videos del funeral de la influencer, generando tristeza e indignación entre sus seguidores.

Foto Intagram: @baby_demoni_
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: 18 de oct, 2025