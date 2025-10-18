Filtran imágenes del funeral de Baby Demoni; familia había pedido privacidad

La repentina muerte de Baby Demoni, cuyo nombre real era Alejandra Esquín, sigue causando conmoción en redes sociales. A sus 24 años, la influencer se había convertido en una figura destacada del contenido alternativo en Colombia, reconocida por su estilo gótico, su humor auténtico y la conexión emocional que mantenía con sus más de 100 mil seguidores.

Tras su fallecimiento el pasado 15 de octubre de 2025, su familia solicitó respeto y privacidad durante las ceremonias fúnebres. Sin embargo, durante las últimas horas, comenzaron a circular en redes algunos videos y fotografías del funeral, lo que generó un fuerte debate entre los usuarios sobre los límites del respeto en momentos tan delicados.

En una de las grabaciones se observa el féretro que contendría el cuerpo de la joven, adornado con flores blancas, una cinta con su nombre artístico y una fotografía suya en la parte superior. El clip, que rápidamente se volvió viral, iba acompañado de un mensaje emotivo: “Siempre en nuestros corazones, como esa mujer fuerte y guerrera que siempre fuiste, mi baby preciosa”.



Polémica en redes y peticiones de respeto hacia Baby Demoni

Aunque muchos seguidores expresaron su tristeza compartiendo las imágenes, otros usuarios y colegas de la influencer criticaron duramente la filtración. Amigos cercanos recordaron que la familia había pedido de manera explícita no difundir material del funeral, buscando un momento de tranquilidad y recogimiento tras días de rumores y especulaciones.

En medio de esta controversia, figuras públicas como Yina Calderón y su hermana Juliana reiteraron su llamado a respetar el duelo. Ambas habían manifestado previamente su indignación por las circunstancias que rodearon el fallecimiento de Alejandra y pidieron una investigación seria para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, las imágenes del funeral de Baby Demoni continúan circulando en plataformas como TikTok y X (antes Twitter), generando miles de comentarios. La situación ha llevado a que muchos internautas reflexionen sobre la línea entre la empatía y la invasión de la privacidad, especialmente en casos donde la exposición pública se mezcla con el dolor personal.



El legado digital de Baby Demoni sigue vivo

Más allá del revuelo mediático, la huella que dejó Baby Demoni permanece viva entre sus seguidores. En sus últimas transmisiones, la creadora de contenido compartía mensajes de amor propio, empatía y fortaleza emocional. Muchos fanáticos han retomado sus videos como una forma de rendirle homenaje, recordando su autenticidad y el impacto positivo que tuvo en sus vidas.

Amigos cercanos confirmaron que se realizarán dos ceremonias: una privada para familiares y allegados, y otra pública para que sus seguidores puedan despedirse. “Queremos que la gente la recuerde con alegría, como la mujer fuerte y luminosa que siempre fue”, expresó uno de ellos.

Mientras las autoridades continúan investigando las causas de su fallecimiento, el nombre de Baby Demoni se mantiene como tendencia, no solo por la tristeza de su partida, sino también por la huella emocional que dejó en una generación que la admiraba por ser distinta, libre y genuina.

