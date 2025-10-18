Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Revelan el audio que alcanzó a enviar Baby Demoni antes de su extraño fallecimiento

Revelan el último audio que Baby Demoni envió antes de su fallecimiento. El mensaje, dirigido a Juliana Calderón, conmueve a miles de seguidores.