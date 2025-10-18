Revelan el audio que alcanzó a enviar Baby Demoni antes de su extraño fallecimiento

El fallecimiento de Baby Demoni, cuyo nombre real era Alejandra Esquín, sigue generando conmoción entre sus seguidores y figuras del entretenimiento digital. La influencer de 24 años, reconocida por su estilo gótico, su carisma y su sinceridad ante la cámara, falleció el pasado 15 de octubre de 2025 en circunstancias aún confusas.

Yina Calderón fue una de las primeras en confirmar la trágica noticia y pidió públicamente una investigación para esclarecer lo ocurrido. Según sus declaraciones, la muerte de la joven no habría sido un simple acto de desesperación, sino un hecho que requiere una revisión a fondo por parte de las autoridades.

En medio de la tristeza, una nueva pieza de información ha salido a la luz: el último audio que Baby Demoni alcanzó a enviar antes de su fallecimiento. El mensaje fue compartido por Juliana Calderón, hermana de Yina, quien reveló la grabación a través de sus redes sociales, provocando una ola de reacciones entre los fanáticos de la creadora de contenido.



Revelan el audio que Baby Demoni envió antes de morir

En el audio, que dura pocos segundos, se escucha la voz de Alejandra hablando con total normalidad, mostrando su característico tono alegre y afectuoso. “Hola, mi negra hermosa, ¿cómo estás, mi vida? Por ahí vi que ya llegaste a Bogotá. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue por allá en el Huila? Yo voy por acá para un controlito con Valentina y por ahí te vi y estás muy bella”, se le oye decir en el mensaje que, según Juliana, fue enviado poco antes de su muerte.



El contenido del audio ha causado un profundo impacto entre quienes la seguían, pues demuestra que la influencer no mostraba señales de angustia o desesperación. Por el contrario, se le escucha serena, cariñosa y cercana, lo que ha reavivado las sospechas sobre las verdaderas circunstancias que rodearon su fallecimiento.

Tanto Yina como Juliana Calderón han insistido en que las autoridades deben investigar a fondo el caso, señalando que existen elementos que no concuerdan con la versión inicial. “No fue algo natural ni casual. Queremos justicia por Aleja”, expresó Yina en una de sus más recientes historias en Instagram.

El legado digital de Baby Demoni sigue vivo

Más allá del misterio que rodea su partida, los seguidores de Baby Demoni han llenado las redes de mensajes de despedida, videos conmemorativos y recuerdos de su trabajo en plataformas como TikTok e Instagram. Con más de 100 mil seguidores, la joven había construido una comunidad sólida gracias a su autenticidad, su sentido del humor y su manera directa de hablar sobre temas personales.

En su última transmisión en vivo, días antes de morir, había hablado sobre la importancia del amor propio, la empatía y la superación de los momentos difíciles. Esa mezcla entre vulnerabilidad y fortaleza es la que muchos recuerdan con admiración.

El audio recientemente revelado, más que una simple grabación, se ha convertido en un símbolo de lo que ella representaba: una mujer auténtica, cercana y llena de vida. Aunque su partida deja un vacío enorme en el mundo digital, su voz, literalmente, sigue resonando entre quienes la admiraban y la consideraban una inspiración.

La historia de Baby Demoni continúa en el corazón de sus seguidores, quienes esperan que su caso no quede en la impunidad y que se haga justicia por la joven que, con su carisma y su estilo inconfundible, marcó a toda una generación de internautas.

