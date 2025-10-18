Baby Demoni alcanzó a hacer una transmisión en vivo antes de perder la vida

El mundo digital colombiano sigue conmocionado tras conocerse la muerte de Baby Demoni, una reconocida creadora de contenido que alcanzó a hacer una transmisión en vivo horas antes de perder la vida.

Su verdadero nombre era Alejandra Esquín, tenía 24 años y era conocida por su estilo alternativo, su carisma y su conexión sincera con sus seguidores.

Durante años, la joven se destacó en TikTok e Instagram, donde compartía reflexiones, humor y momentos personales con una comunidad que superaba los 100 mil seguidores. Sin embargo, el pasado fin de semana, su historia dio un giro trágico que ha dejado más preguntas que respuestas.



La misteriosa muerte de Baby Demoni

Fue la empresaria Yina Calderón, una de sus amigas más cercanas, quien confirmó la noticia de su fallecimiento, pidiendo públicamente una investigación a fondo. Según relató, la influencer fue encontrada en su vivienda y trasladada de urgencia a un hospital, donde lamentablemente no pudieron salvarla.



El caso ha despertado una gran controversia, pues su pareja habría asegurado que la joven se había quitado la vida. No obstante, los primeros reportes médicos indicarían señales de asfixia, lo que ha incrementado las sospechas sobre lo ocurrido en realidad. “Vamos a ver qué pasa, quién lo hizo y cómo fue”, expresó Yina Calderón entre lágrimas, al pedir justicia por su amiga.



La última transmisión de Baby Demoni

En redes sociales, miles de usuarios han compartido mensajes de tristeza y confusión. Algunos recuerdan que Baby Demoni había publicado recientemente videos llenos de energía y esperanza, mientras otros rescatan fragmentos de su última transmisión en vivo, donde habló de temas profundos relacionados con la vida, la maternidad y la empatía.

“Mucho amor y aceptación por las mamás, los papás, los niños”, dijo durante la transmisión. También contó que muchas personas le escribían contándole cómo sus mensajes los habían ayudado a seguir adelante. Esa declaración, vista ahora con el peso de la tragedia, ha conmovido a toda su comunidad digital.

"Me llegan mensajes: 'Baby, yo quería quit4rme la vida, pero empecé a seguirla'. Sí, me han llegado mensajes fuertes de personas que de alguna u otra manera los mensajes de uno los han llenado", es uno de los mensajes que más se ha viralizado.

Alejandra, o “Baby Demoni” como la conocía el público, nació en Bogotá y era madre de una niña de seis años. Su contenido se destacaba por su estética gótica, su autenticidad y su mezcla entre humor e introspección. En sus plataformas no solo compartía rutinas y maquillaje, sino también mensajes de aceptación y superación personal.

Su última aparición pública, en esa transmisión en vivo que ahora se ha viralizado, fue descrita por seguidores como “una despedida sin intención”. En el clip se le ve feliz, motivada y agradecida con quienes la apoyaban, lo que ha llevado a muchos a cuestionar la versión inicial de los hechos.

Por ahora, las autoridades continúan investigando para esclarecer las causas de su muerte. Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de homenajes, mensajes de apoyo a su familia y llamados a la reflexión sobre la salud mental y la violencia de pareja.

