Ella era Baby Demoni, la tiktoker que murió tras una fuerte discusión con su pareja

La noticia del fallecimiento de Baby Demoni, cuyo nombre real era Alejandra Esquín, ha generado un profundo impacto en redes sociales. La joven influencer de 24 años, conocida por su estilo alternativo y su presencia constante en plataformas como TikTok e Instagram, falleció en circunstancias que aún generan confusión.

La información fue confirmada por la empresaria Yina Calderón, una de sus amigas más cercanas, quien pidió públicamente que se investigue lo ocurrido. Según relató, Baby Demoni fue llevada a un hospital, pero a pesar de la lucha, finalmente murió.

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga Baby Demoni… Vamos a ver qué pasa, quién lo hizo y cómo fue”, dijo Calderón en medio del desconcierto.Yina contó además que los hechos se habrían presentado en la vivienda donde la joven residía con su pareja. De acuerdo con su versión, el hombre llamó a emergencias afirmando que la influencer se había colgado, pero el informe médico habría revelado huellas de asfixia, lo que generó más dudas sobre lo sucedido.



¿QUIÉN ERA BABY DEMONI?

Baby Demoni era una tiktoker y modelo colombiana nacida en Bogotá en el año 2001. Su nombre real era Alejandra Esquín, aunque en el mundo digital todos la conocían por su personaje lleno de irreverencia, humor y autenticidad.

Con más de 100 mil seguidores en Instagram, la joven destacaba por su estilo gótico, su maquillaje oscuro y su manera directa de expresarse. Publicaba videos de humor, reflexiones personales y fragmentos de canciones que interpretaba a su propio estilo.

Su contenido tenía un sello muy particular que mezclaba ironía, carisma y crítica social, lo que la convirtió en una figura seguida y comentada en el entorno digital colombiano.

Además de su trabajo como creadora de contenido, Baby Demoni era madre de una niña de aproximadamente 6 años, a quien mencionaba ocasionalmente en sus transmisiones y publicaciones.

Su última publicación mostraba precisamente ese lado espontáneo y artístico que la caracterizaba: un video cantando, algo que muchos fans han recordado con tristeza tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

De acuerdo con las primeras versiones, los hechos se presentaron durante una discusión en su hogar. Su pareja habría alertado a las autoridades diciendo que la joven había atentado contra su vida. Sin embargo, Yina Calderón y otros allegados aseguran que no creen en esa versión y piden que se investigue si hubo alguna participación de terceros.